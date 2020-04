EdF : Benzema a tout faux, Appadoo donne la leçon

Dans : Equipe de France.

Les propos de Karim Benzema sur Olivier Giroud ont déclenché une polémique. Pour Dave Appadoo, l'attaquant du Real Madrid se trompe de cible.

En deux temps, et via les réseaux sociaux, Karim Benzema a évoqué dimanche et lundi Olivier Giroud dans des propos tellement alambiqués que l’on peut clairement se demander à quoi l’ancien lyonnais a voulu jouer. Pour Dave Appadoo, il est évident que Karim Benzema a toujours son absence en équipe de France en travers de la gorge, mais le journaliste de L’Equipe estime que l’attaquant de Chelsea n’a rien à se reprocher dans cette situation.

« Je crois que si Benzema avait été jugé sélectionnable dans les faits, car voilà il s’est passé ce qu’il s’est passé, alors oui Giroud serait sur le banc et le regarderait. Sans aller dans la comparaison F1-Karting, dont il pouvait se dispenser car c’est insultant, je veux bien qu’il dise ce qu’il pense, mais il y a des manières, et là c’est insultant et rabaissant pour Giroud. Il peut dire qu’il pense être meilleur et il n’y aura pas grand monde pour le contester (…) Mais là c’est une histoire de 8 ans qui ressort. Benzema n’a jamais admis que Giroud soit un concurrent, qu’il lui pique la place pendant sa période de disette en équipe de France, il n’a jamais considéré que Giroud a boxé dans sa catégorie. Il y a tout cela qui remonte, mais il se goure d’adversaire car ce n’est pas Giroud qui le prive de son histoire avec les Bleus. C’est Deschamps. Sur l’aigreur et frustration, bien qu’il s’en défende, il se trompe (…) Ce n’est pas digne de l’image que Benzema avait restaurée », explique Dave Appadoo, un peu désolé de voir la star française du Real Madrid se plonger dans cette histoire.