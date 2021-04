EdF : Anthony Martial out jusqu'à la fin de la saison !

Dans : Equipe de France.

Remplacé lors de la victoire de l’équipe de France contre le Kazakhstan en qualifications pour la Coupe du Monde 2022 la semaine dernière (2-0), Anthony Martial souffre d’une grave blessure...

Après avoir délivré une passe décisive sur l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé, le joueur de 25 ans est sorti du terrain dès l’heure de jeu. Pas réapparu sous le maillot des Bleus contre la Bosnie quelques jours plus tard, Martial ne participera pas non plus au match de Manchester United contre Brighton ce dimanche soir. Tout simplement parce qu’il est victime d’une grave blessure au genou, qui va l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de la saison. C’est en tout cas l’information révélée par Ole Gunnar Solkjaer il y a quelques instants.

« Perdre Anthony Martial pour ce qui pourrait être le reste de la saison est très décevant. Surtout quand les informations de là-bas, en France, disaient que ce n'était pas quelque chose de sérieux, mais cela semble mauvais. Malheureusement, il s'est foulé le genou avec la France, ça arrive toujours quand ils partent dans les sélections », a balancé l’entraîneur de MU sur les médias anglais. Une bien mauvaise nouvelle pour son club, mais aussi pour Didier Deschamps qui comptait sur son attaquant pour l’Euro 2021...