EdF ‍: « ‍Ah vous ne l’aimez pas ‍», Deschamps outré par cette question injuste

Ces derniers mois, une équipe type se dégage assez facilement en Equipe de France, hormis au poste d’avant-centre où il est difficile d’établir une hiérarchie entre Randal Kolo Muani, Olivier Giroud et Marcus Thuram.

Qui sera l’avant-centre titulaire de l’Equipe de France à l’Euro 2024 dans quelques mois ? Il est assez difficile voire impossible de répondre à cette question avec certitude, tant la concurrence est ouverte entre Giroud, Kolo Muani et Thuram. L’attaquant du PSG semblait avoir une longueur d’avance dans l’esprit de Didier Deschamps, mais ses récentes performances en Equipe de France et son début de saison compliqué avec Paris ne jouent pas en sa faveur. Giroud n’est plus tout jeune mais continue d’empiler les buts avec l’AC Milan y compris dans les gros matchs de Ligue des Champions et de Série A.

Enfin, la surprise pourrait venir de Thuram, qui réalise un début de saison bluffant sous les couleurs de l’Inter Milan et qui va bénéficier d’un temps de jeu plus important lors de ce stage en comparaison avec le dernier rassemblent du mois d’octobre. En conférence de presse, Didier Deschamps a d’ailleurs été interrogé par Bertrand Latour sur cette concurrence en attaque chez les Bleus. Le journaliste de la Chaîne L’Equipe a notamment égratigné Randal Kolo Muani, ce qui a obligé le sélectionneur tricolore à défendre l’attaquant parisien.

La réponse de Deschamps à Bertrand Latour sur Kolo Muani

« Didier, le poste de numéro 9 ces derniers temps a surtout été dévolu à Olivier Giroud et à Randal Kolo Muani. Marcus Thuram peut-il avoir plus de temps de jeu compte tenu de ses performances avec l’Inter Milan et compte tenu du fait que ceux qui ont tenu le poste de numéro neuf en Equipe de France n’ont pas toujours été éblouissants ces derniers temps, surtout Randal Kolo Muani » a d’abord lancé Bertrand Latour, avant que Didier Deschamps ne lui réponde au volant au secours du soldat Kolo Muani. Et au passage de dénonce le traitement de la presse à l'égard de l'ancien nantais, qu'il juge injuste.

« Ah vous ne l’aimez pas Kolo. Vous êtes très sévères avec lui, trop sévères. Moi je l’aime peut-être trop mais vous ne l’aimez pas assez. Vous ne voyez pas assez ce qu’il est capable de faire même s’il peut mieux faire. J’ai une idée assez claire par rapport à ce qui nous attend du temps de jeu des trois attaquants mais ils seront tous les trois concernés. Et cette fois-ci Marcus aura plus de temps de jeu » a répondu Didier Deschamps, toujours très protecteur envers ses joueurs face à la presse et qui sait que Randal Kolo Muani peut être un atout précieux pour l’Equipe de France. Force est de constater néanmoins que les récentes prestations de l’ex-attaquant de Nantes ne sont pas satisfaisante et que sa progression peine à décoller et à en faire un titulaire à part entière chez les Bleus.