La FFF lance son opération JO 2024, la Ligue 1 séduite ‍?

Par Mehdi Lunay

Outre l'Euro 2024, la FFF vise les Jeux Olympiques de Paris 2024 chez les hommes. Philippe Diallo et Thierry Henry prennent les devants pour éviter le fiasco des JO de Tokyo. Une grande réunion sera organisée vendredi avec les présidents des clubs pros.

Avant même d'espérer gagner le tournoi ou une médaille, l'Equipe de France olympique souhaite déjà avoir les meilleurs joueurs en son sein l'été prochain. Si Kylian Mbappé est prétendant pour faire partie de la sélection, quid des autres jeunes joueurs issus des formations françaises ? Lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo, les clubs français n'avaient laissé partir que peu d'éléments. La France avait été éliminée dès le premier tour. Un fiasco impossible à envisager pour les JO 2024 à Paris. Philippe Diallo a répété son envie de voir la meilleure équipe possible alignée par Thierry Henry. Le président de la FFF va joindre le geste à la parole pour convaincre les clubs réticents.

Les clubs devront céder leurs joueurs pendant un mois

Selon Radio France, une grande réunion aura lieu ce vendredi 15 décembre à 10 heures. Le président de la FFF conviera tous les clubs professionnels français au siège de la fédération, que ce soit physiquement ou en visio. Philippe Diallo sera accompagné de Thierry Henry, du directeur technique national Hubert Fournier et de Marc Keller, chargé des sélections de jeunes pour le Comex. En opération séduction, la FFF va présenter les ambitions, les objectifs et les détails de la préparation de l'équipe de France olympique.

#Paris2024 : réunion entre la FFF et les clubs professionnels, l'AS Monaco prêt à coopérerhttps://t.co/kkQmyivRA0 — franceinfo (@franceinfo) December 13, 2023

Il faudra convaincre les clubs français de céder un maximum de joueurs. Pour rappel, cette équipe de France réunira 15 joueurs de moins de 23 ans et 3 joueurs de plus de 23 ans. Le tournoi aura lieu du 24 juillet au 10 août, à des dates absentes du calendrier FIFA. Pour l'heure, un club est déjà prêt à laisser partir ses joueurs : l'AS Monaco. « L’AS Monaco soutient le football français, la Fédération, nous sommes plus qu’ouverts pour discuter avec la Fédération pour coopérer et soutenir leurs besoins pour les Jeux olympiques. […] Je sais qu’en Europe, on ne donne pas sa juste valeur à ce tournoi olympique, mais pour moi qui viens du Brésil, c’est un objectif très important », a récemment indiqué Thiago Scuro, le directeur sportif de l'ASM. Un esprit patriotique qui devra toucher les autres clubs pour que la France puisse viser une médaille l'été prochain.