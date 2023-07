CdM ‍: Terrible nouvelle pour Amandine Henry et la France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La France s'est nettement imposée jeudi en Irlande (0-3), mais dans le camp tricolore, il n'y avait pas réellement le sourire des grands soirs. Et pour cause, Amandine Henry risque de devoir renoncer au Mondial 2023.

Présente dans le groupe des 23 joueuses dévoilées cette semaine par Hervé Renard, la milieu de terrain n'a pas rejoué depuis le mois de mars dernier. Mais le sélectionneur des Bleues avait confiance concernant sa présence en Australie et sa Nouvelle-Zélande pour le Mondial qui débute le 20 juillet prochain. Mais, à Dublin, Amandine Henry avait la mine sombre malgré la victoire de son équipe contre l'Irlande, et pour cause, elle doit passer dans les prochaines heures, et une fois de retour en France, une IRM qui devrait confirmer son forfait pour ce qui devait être sa dernière Coupe du Monde.

Agée de 33 ans, la joueuse souffre au mollet depuis mercredi, et Hervé Renard ne le cache pas, il pense qu'elle devra renoncer à disputer ce rendez-vous planétaire tant attendu. « C’était le moins bon moment pour que cela arrive. C'est le destin, il y aura l'IRM demain mais normalement, on sait à quoi s'attendre, ce sera une indisponibilité, il faudra la remplacer », a confié Hervé Renard, qui peut encore remplacer sa joueuse dans la liste qui sera envoyée au plus tard ce lundi 10 juillet.