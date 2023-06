Lacazette blacklisté par Deschamps, il exige une explication

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Mercredi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de joueurs pour les matchs de l’Equipe de France face à Gibraltar et la Grèce. Malgré une saison exceptionnelle avec l’OL, Alexandre Lacazette n’en fait pas partie.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé avec 27 buts, Alexandre Lacazette faisait partie des outsiders pour intégrer la liste de Didier Deschamps pour les matchs d’éliminatoire à l’Euro 2024 contre Gibraltar et la Grèce au mois de juin. Sans trop de surprise, le capitaine de l’Olympique Lyonnais n’a finalement pas été appelé par le sélectionneur national, qui lui a préféré Olivier Giroud, Randal Kolo-Muani ou encore Marcus Thuram pour occuper le rôle d’avant-centre.

Alexandre Lacazette n'a plus été sélectionné en équipe de France depuis le 14 novembre 2017.



Le Français avait alors inscrit un doublé face à la Mannschaft.

Une non-sélection qui s’ajoute à l’absence parmi les trophées pour le titre de meilleur joueur de la saison aux trophées UNFP ainsi qu’à l’absence dans l’équipe-type de la saison de Ligue 1 pour Alexandre Lacazette. Cela commence à faire beaucoup et son absence chez les Bleus soulève de réelles questions. Sur le plateau de L’Equipe de Greg sur la Chaîne L’Equipe, le consultant Vikash Dhorasoo s’est demandé pourquoi Alexandre Lacazette était ainsi blacklisté par Didier Deschamps en sélection.

Didier Deschamps a dévoilé la liste des 23 Bleus convoqués pour nos 2 prochains matchs de qualification à l'EURO 2024



16 juin : Gibraltar France

19 juin : France Grèce

« Le cas Lacazette est différent de celui de Benzema pour qui il y avait un contexte social et politique contre le joueur, ce qui avait permis à Deschamps de l’écarter. Lacazette, c’est différent il n’y a pas tout cela. Il est sorti de l’Equipe de France après un doublé contre l’Allemagne et il n’est jamais revenu. C’est un joueur très fort à Lyon, il y a un truc qui cloche, je ne sais pas trop ce que c’est. Il est quand même devenu capitaine à Arsenal, il revient à l’OL et il est très fort. Le contexte est très favorable pour lui dans son club, en Equipe de France c’est différent » s’est interrogé l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais et des Bleus.

Lacazette, une absence en Bleus qui interroge

Une vraie question… pour le moment sans réponse. En conférence de presse mercredi, Didier Deschamps a simplement fait savoir qu’il continuait de suivre Alexandre Lacazette, lequel a d’ailleurs été présélectionné par le staff tricolore. Mais malgré ses 27 buts en Ligue 1, le capitaine de l’OL n’a pas été convoqué et regardera donc depuis son canapé les matchs de la France contre Gibraltar et la Grèce.