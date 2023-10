Zlatan détruit les mercenaires partis en Arabie saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois maintenant, l'Arabie saoudite recrute des stars du football mondial. De quoi faire réagir Zlatan Ibrahimovic, frustré par le comportement de certains footballeurs.

La Saudi Pro League peut jouir depuis quelques mois de grands joueurs dans son championnat. Le premier à avoir ouvert la brèche n'est autre que Cristiano Ronaldo. Le Portugais, qui a rejoint Al-Nassr, avait promis d'autres arrivées majeures après lui. On ne peut pas dire que le quintuple Ballon d'Or ait menti. D'autres stars sont en effet arrivées, comme Karim Benzema, Sadio Mané, Aymeric Laporte, Neymar Jr ou encore N'Golo Kanté. Cependant, tout ce qui se passe en Arabie saoudite ne fait pas l'unanimité dans le monde du football. Pour Zlatan Ibrahimovic, certains ont mis leur fierté de côté.

Zlatan n'aime pas ces comportements

Lors d’une interview accordée à Piers Morgan, l'ancien de l'AC Milan n'a, comme à son habitude, pas fait dans la langue de bois, n'hésitant pas à mettre certains de ses anciens collègues face à leurs responsabilités. « J’ai également reçu une offre de Chine et une offre d’Arabie saoudite, mais la question est : que veux-tu ? Quels sont tes objectifs ? J’ai dit avant de commencer que certains joueurs doivent terminer leur carrière sur la grande scène, car c’est le sommet de leur carrière. Tu dois être reconnu pour ton talent, pour ce que tu as gagné. Parce que si on se souvient de toi de manière opposée, alors à quoi servent nos entraînements quotidiens, à quoi est-ce qu’on nous reconnaît ? C’est notre talent, c’est ce dont tu veux qu’on se souvienne. Je pense donc que certains joueurs qui atteignent un certain niveau doivent s’arrêter à un certain stade. Tu ne peux pas descendre à un niveau inférieur et finir ta carrière différemment. Mais certains joueurs avaient besoin de gagner beaucoup d’argent parce qu’ils n’en avaient pas gagné assez », a notamment précisé Zlatan, qui est bien content d'être parti comme un roi de Lombardie il y a quelques mois. Pas sûr qu'il se fasse que des amis en revanche du côté de certaines stars exilées mais tout porte à croire qu'il vivra assez bien avec...