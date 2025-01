Vinicius Jr en Arabie saoudite, son club déjà trouvé

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Vinicius Jr pourrait bien connaitre sa dernière saison sous les couleurs du Real Madrid. L'Arabie saoudite le veut et est disposée à payer 1 milliard d'euros pour le convaincre de signer.

Le Real Madrid vit une saison bien remplie. Le club merengue doit gérer les egos au sein de son vestiaire, ce qui n'est pas toujours évident. Vinicius Jr aurait accepté ces derniers jours de se mettre au service de Kylian Mbappé pour le bien du collectif. Le Brésilien veut rafler tous les titres et ce sacrifice est certainement calculé. Car l'ailier pourrait bien vivre sa dernière saison en Espagne avant de rallier l'Arabie saoudite. Le pays du Golfe lui a récemment fait une offre de près d'1 milliard d'euros sur 5 ans. De quoi le charmer et lui donner envie de relever le challenge.

Vinicius Jr, l'Arabie saoudite a déjà tout préparé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Selon les informations de Relevo, l'Arabie saoudite a pris sa décision et sait désormais dans quel club elle veut placer le Brésilien : Al-Ahli. L'objectif est de rendre la Saudi Pro League encore plus serrée et de l'associer à des joueurs comme Gabriel Veiga, Riyad Mahrez et Roberto Firmino. Reste à savoir si cette destination conviendrait au Brésilien, qui doit encore s'entendre sur pas mal de points avant de signer en Arabie saoudite. Il se dit que Vinicius est aussi en pourparlers pour prolonger son bail au Real Madrid. Un Real Madrid qui ne bradera pas son crack en cas de départ. En cas de signature en Arabie saoudite, Vinicius Jr tirerait très certainement un trait sur la possibilité de remporter un jour le Ballon d'Or. Ce serait en revanche un sacré coup pour le football saoudien, qui devrait perdre Neymar Jr dans les prochains jours, lui qui serait tout proche d'un retour au Brésil du côté de Santos.