Arabie Saoudite ‍: Cristiano Ronaldo fait deux confidences de gala

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques heures, Cristiano Ronaldo sera libre de pouvoir négocier avec le club de son choix. Un départ d'Al-Nassr est plus que probable.

Cristiano Ronaldo sera en fin de contrat à l'issue de la saison avec Al-Nassr. Le quintuple Ballon d'Or est ouvert à toutes les options. Car s'il y a bien une chose qu'il n'a pas envie de faire, c'est raccrocher les crampons. A 39 ans, il veut surtout gagner des titres, que ce soit en Arabie saoudite ou ailleurs. L'ancien du Real Madrid pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier. Selon les informations de Marca, Cristiano Ronaldo ne veut pas quitter l'Arabie saoudite sans avoir gagné la Saudi Pro League. Raison pour laquelle une arrivée dans un autre club du championnat, comme Al-Hilal, est une possibilité. C'est l'un de ses deux voeux pour 2025, l'autre étant la volonté ultime de ne pas prendre sa retraite avant plusieurs années.

Cristiano Ronaldo : pas de retraite et un avenir ailleurs

Mais CR7 pourrait aussi être à l'écoute des offres provenant d'Europe. Et un retour à Manchester United fait rêver les fans, alors qu'Erik Ten Hag a quitté le navire. D'ailleurs, le Portugais n'a récemment pas caché son envie de revenir chez les Red Devils. En tant que joueur ou dirigeant ? Le mystère reste entier. En tout cas, CR7 va prochainement devoir prendre une décision. Il se fait de plus en plus clair que son avenir ne s'inscrit plus à Al-Nassr. Concernant la Ligue 1, elle a peu de chances d'accueillir un jour le quintuple Ballon d'Or au vu des récentes déclarations que le Portugais a eues sur le niveau du championnat de France, qu'il estime moins bon que la Saudi Pro League... Cette saison avec Al-Nassr, l'ancien du Real Madrid a planté 16 buts en 19 matchs disputés. Pas assez pour mettre le club saoudien en tête du championnat. Le club basé à Riyad est 4e, à 11 points du leader Al-Ittihad.