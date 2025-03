1,5 milliard pour Lamine Yamal, l'Arabie Saoudite sort l'offre du siècle

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

A seulement 17 ans, Lamine Yamal s'est déjà affirmé comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Il attire les plus gros clubs européens mais aussi l'Arabie Saoudite. Le Royaume lui offre plus d'argent que Vinicius pour qu'il quitte Barcelone.

Si Kylian Mbappé a longtemps incarné le modèle du prodige qui ne connaissait aucune limite, Lamine Yamal a pris sa place depuis un an. Le jeune joueur du FC Barcelone impressionne par sa maturité technique et ses accomplissements à 17 ans seulement. Joueur phare de la sélection espagnole championne d'Europe 2024, il a fait du Barça une équipe de nouveau crainte. Son superbe match contre Benfica, avec un but et une passe décisive, l'a encore démontré mardi. Plus qu'un dribbleur, Yamal est le visage de la nouvelle génération mondiale. Les prochains mercatos seront tendus pour les Blaugranas au vu du nombre de prétendants à son transfert.

Le meilleur salaire de l'histoire pour Yamal ?

La tension sera présente dès l'été 2025. Le PSG et Manchester City sont déjà sur les rangs pour accueillir la pépite catalane. Néanmoins, ce duo est mis en danger par un acteur tout aussi puissant financièrement : l'Arabie Saoudite. Selon la presse espagnole et notamment le site Madrid-Barcelona, le Royaume vise Lamine Yamal et va l'approcher de la même façon que Vinicius. Les Saoudiens préparent une offre salariale absolument démente pour le jeune prodige : 1,5 milliard d'euros étalés sur 5 ans de contrat, soient 300 millions d'euros de salaire annuel.

Lamine Yamal was incredible at EURO 2024 💫 pic.twitter.com/Io5b4zJYbz — UEFA EURO (@UEFAEURO) March 12, 2025

Lamine Yamal deviendrait le joueur de football le mieux payé de l'histoire et le premier à posséder un contrat dépassant le milliard d'euros. Le Royaume saoudien ne proposait qu'un milliard d'euros à Vinicius en comparaison. De quoi rendre fou un jeune joueur qui possède un salaire relativement modeste au sein du vestiaire catalan. Ne resterait qu'à convaincre son club, le FC Barcelone. Yamal possède une clause libératoire à 1 milliard d'euros mais l'Arabie Saoudite ne donnerait que 500 millions d'euros aux Blaugranas. Pas sûr toutefois que le Barça cracherait sur cette somme si son jeune ailier cédait aux sirènes saoudiennes.