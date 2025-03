Cristiano Ronaldo risque 100 coups de fouet, il s'enfuit

Dans : Arabie Saoudite.

Par Alexis Rose

Cristiano Ronaldo ne participera pas au prochain match de son équipe d'Al Nassr face à Esteghlal en Ligue des Champions asiatique, tout simplement parce que l’attaquant portugais risque des… coups de fouet s’il pose les pieds en Iran.

Ce lundi, Al Nassr défiera Esteghlal en huitième de finale de la Ligue des Champions asiatique. Une rencontre que le club saoudien jouera sans sa star Cristiano Ronaldo. Pas parce que le Portugais est forfait pour blessure ou suspendu. Non, juste parce qu’il se serait mis en danger en posant les pieds en Iran. Absent du groupe convoqué par Stefano Pioli pour ce match aller, CR7 aurait été exposé à « 100 coups de fouet pour un prétendu épisode d'adultère ».

Cristiano Ronaldo coupable d’un adultère ?

AlNassr’s squad list for Esteghlal! 🗒️ pic.twitter.com/EAm5Ac1cfh — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 2, 2025

En septembre 2023, lors d’un match entre Al Nassr et Persépolis, un autre club de Téhéran, l’hôtel de Portugais avait été envahi par des fans, jusqu’à une intervention des forces de l’ordre pour disperser la foule. Sauf que parmi les vidéos qui ont ensuite tourné sur les réseaux, on pouvait voir Cristiano Ronaldo serrer et embrasser sur le front Fatemeh Hammami Nasrabadi, une artiste handicapée qui peint avec ses pieds. Un geste qui, selon les lois en vigueur en Iran, peut être considéré comme un adultère. Pour cela, CR7 risquait donc une sanction bien spéciale en reposant les pieds sur le sol iranien.

Al Nassr a demandé à délocaliser le match… en vain

Cristiano Ronaldo nie może wziąć udziału w meczu Azjatyckiej LM z irańskim Esteghlal, bo grozi mu 99 batów za cudzołóstwo. We wrześniu 2023 roku CR7 będąc w Iranie ze względu na mecz pocałował w czoło i przytulił niepełnosprawną artystkę, która maluje stopami. [@marca] pic.twitter.com/kCVWFnfNsv — Los Galácticos (@_LGalacticos) March 2, 2025

C’est donc pour éviter tout problème, sachant que la sécurité du Portugais n’était pas assurée, qu’Al Nassr a décidé de se passer de Cristiano pour cette rencontre. Pourtant, le club saoudien a bien demandé à délocaliser ce match, comme cela avait été le cas en début de saison du côté de Dubaï, sauf que cette fois, Esteghlal n’a pas cédé à la pression d’Al Nassr. De quoi pénaliser l’attaquant portugais et son club.