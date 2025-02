L’Arabie Saoudite s’attaque à une légende du Real Madrid

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois maintenant, l'Arabie saoudite veut recruter des grands noms du football pour développer son championnat, la Saudi Pro League. Le pays du Moyen-Orient aimerait désormais mettre la main sur Raul, entraineur de la Castilla.

L'Arabie saoudite veut rentrer dans le rang et met tous les moyens possibles pour y parvenir. Le pays arabe sait que cela passera par une grande ouverture au monde et que le football est un moyen idoine de redorer son image. Ces derniers mois, la Saudi Pro League a recruté beaucoup de joueurs majeurs en Europe, dont Cristiano Ronaldo, Fabinho, Aymeric Laporte, Neymar Jr, Roberto Firmino, Jhon Duran, Sadio Mané ou encore Karim Benzema. Si les joueurs de ce calibre sont importants, les entraineurs le sont tout autant, ne serait-ce que pour professionnaliser certaines équipes. L'Arabie saoudite prospecte un peu partout et espère notamment trouver son bonheur du côté du Real Madrid.

L'Arabie saoudite rêve de Raul

Selon les informations d'Eduardo Inda via El Chiringuito, la Saudi Pro League veut en effet s'attacher les services de Raul Gonzalez Blanco. L'entraîneur de la Castilla a récemment décidé de quitter le club merengue à l'issue de la saison et il se sait convoité, lui qui dispose de quelques offres très intéressantes, dont celle provenant d'Arabie saoudite. Pour le moment, Raul privilégie toujours une équipe européenne, en Espagne ou en Allemagne, deux pays qu'il connait bien. Cela tombe bien, Villarreal et l'Union Berlin sont intéressés. Mais l'offre saoudienne pourrait le convaincre de débuter sa carrière au plus haut niveau en Arabie. En plus d'une sécurité financière, l'Espagnol y retrouverait pas mal de compatriotes, qui ont déjà succombé aux sirènes saoudiennes. Les prochaines semaines seront décisives concernant l'avenir de l'ancien attaquant du Real Madrid. Il devra faire un choix fort entre l'Europe et l'Asie.