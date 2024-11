Neymar divorce d’un commun accord

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Toujours éloigné des terrains, Neymar n'est plus considéré comme un joueur qu'Al Hilal souhaite garder. Cela tombe bien, le Brésilien se voit déjà ailleurs l'été prochain.

De retour sur les terrains pendant quelques minutes, Neymar s’est rapidement blessé à la cuisse alors qu’il revenait d’une absence de plus d’un an. Al Hilal désespère de pouvoir compter sur celui qui était l’un des meilleurs joueurs au monde il y a quelques années de cela, mais qui ne parvient plus à jouer régulièrement au football. Sa blessure ne l’éloignera des terrains que quelques semaines, mais le feu sacré n’est plus là. Si le Brésilien va certainement s’accrocher encore un ou deux ans histoire de disputer la Coupe du monde 2026, le football ne semble clairement plus sa priorité, ce qui était déjà le cas ces dernières années, et le revoir voler sur un terrain ballon au pied semble surtout un doux rêve.

200 ME pour jouer 10 matchs, la bonne affaire...

Son club d’Al-Hilal ne croit plus en lui. Il y a quelques mois, la formation de Riyad espérait le convaincre de prolonger son contrat d’un an, histoire de le voir disputer quelques matchs avec le meilleur club d'Arabie Saoudite, lui qui a signé pour 100 millions d’euros à l’été 2023. Ce n’est désormais plus le cas et la formation saoudienne ne le retiendra pas. Un divorce d’un commun accord car le Brésilien ne compte pas non plus prolonger son aventure, lui qui a profité d’un salaire incroyable de 100 millions d’euros par an, pour rester chez lui la plupart du temps.

Neymar will miss up to six weeks with a hamstring injury, Al Hilal confirm.



He had only just returned from his previous ACL injury.



Damn 😔 pic.twitter.com/wyldSYY0rl — B/R Football (@brfootball) November 6, 2024

Désormais, l’ancien milieu offensif du FC Barcelone, rejeté par le club blaugrana dans la perspective d’un retour, prépare son avenir et l’un de ses derniers projets. Il aura deux choix, affirme Don Balon. Revenir à Santos là où tout a commencé pour retrouver une équipe qui va revenir en première division en 2025. Ou rejoindre un certain Lionel Messi du côté de l’Inter Miami pour aller dans un championnat américain beaucoup plus tranquille, avec des saisons bien plus courtes qu’au Brésil. Un choix qui sera fait au mois de juin, à l’issue de sa dernière saison en Arabie saoudite, où il espère tout de même se montrer un peu et dépasser la dizaine de matchs joués avec Al Hilal.