Vinicius en Arabie Saoudite, un accord colossal révélé ‍!

Prolongation au Real Madrid, départ en direction du PSG ou accord secret avec l’Arabie Saoudite, le flou est total quant à l’avenir de Vinicius Junior.

Malgré des statistiques flatteuses (16 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues), Vinicius Junior ne réalise pas une saison grandiose au Real Madrid. L’attaquant brésilien est en-dessous de son niveau habituel et la presse espagnole parle davantage de son avenir plutôt que de ses exploits sur le terrain depuis de longues semaines. C’est une fois de plus le cas ce jeudi dans les colonnes de Marca, qui évoque l’avenir de Vinicius, dont le contrat au Real Madrid expire en juin 2027.

Les négociations sont en cours depuis un moment avec le club merengue afin de prolonger ce bail, mais aucun accord n’a pour l’instant été trouvé. La faute à l’intérêt de l’Arabie Saoudite, qui continue de faire les yeux doux à Vinicius et dont l’offre colossale n’a pas laissé insensible l’ancien joueur de Flamengo. A en croire le média espagnol, un accord financier a même été conclu lors d’une réunion à Prague il y a quelques semaines entre le Royaume saoudien et le clan Vinicius, même si le nom de son éventuel club n’a pas été décidé alors que c’est le PIF qui aura le choix final sur la destination de l’ailier de 24 ans.

Un accord financier déjà trouvé avec l'Arabie Saoudite

Le deal financier est donc en place avec un accord évoqué à un milliard d’euros sur quatre ans. Il ne manque désormais plus que le feu vert définitif du joueur, qui hésite toujours entre rafler l’or de l’Arabie Saoudite ou continuer sa carrière en Europe avec le rêve de décrocher un jour le Ballon d’Or. Très soucieux de son image, Vinicius appréhende notamment les réactions en cas de départ en Arabie Saoudite et aimerait que les gens comprennent que son départ ne serait pas uniquement lié à l’argent mais aussi à un ras-le-bol total après le racisme qu’il subit en Espagne depuis plusieurs années désormais.

Le doute est à présent total au sujet de son avenir, « Vini » ayant jeté le trouble mardi en déclarant après la victoire contre Manchester City qu’il espérait « rester longtemps » au Real Madrid. De quoi refroidir l’Arabie Saoudite, mais aussi le PSG, qui courtisent le joueur ? Pas certain, car tant que Vinicius n’aura pas signé sa prolongation avec le club de la Casa Blanca, tout sera encore possible.