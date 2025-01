La terrible annonce ‍: Pour Al-Hilal, Neymar est fini

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Ce jeudi soir, Al-Hilal disputait un match de championnat saoudien, avec une victoire 9-0 sur Al Fateh. Toujours sans Neymar, alors que le Brésilien avait repris très succinctement en novembre avant de se blesser à la cuisse. Il devait manquer quelques semaines, mais deux mois plus tard, toujours pas de trace de l’ancien du PSG. La raison est enfin connue, et elle explique les rumeurs sur son avenir de ces dernières heures. Al-Hilal ne compte pas inscrire Neymar sur la liste des joueurs pour la deuxième partie de saison, tout simplement parce que le staff technique estime qu’il ne peut plus jouer au football à un niveau décent. Une véritable humiliation pour l’ancienne star du FC Barcelone, qui n’a que 32 ans, et a mis plus d’un an à revenir d’une opération au genou sans jamais réellement convaincre.

Neymar ne pas inscrit par Al-Hilal

« Neymar ne peut plus être performant au niveau auquel il était habitué. Malheureusement, les choses sont devenues compliquées pour lui. Certes, il a toujours un contrat avec Al-Hilal, mais maintenant c’est surement à lui de décider de son avenir. En tout cas, nous ne pouvons pas l’inscrire pour le championnat, c’est un championnat de bon niveau et les joueurs ici peuvent très bien jouer en Europe. Neymar ne peut plus », a livré l’entraineur portugais Jorge Jesus, dans une déclaration qui en dit long tant le championnat saoudien est à priori à la portée d’un Neymar même loin de son meilleur niveau. A priori, Neymar peut toujours être inscrit pour la Ligue des Champions asiatique, mais difficile de le voir faire un ou deux matchs par mois dans ces conditions. Son départ semble donc inéluctable désormais. Sans oublier que se pose forcément la question de son prochain grand objectif, la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canada, qui semble aujourd'hui bien compliquée.