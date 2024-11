Neymar dépouillé en plein échauffement, il prend la parole

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar s'est de nouveau blessé avec Al-Hilal contre Esteghlal en Ligue des champions asiatique. Peu avant le début de cette rencontre, un événement a retenu l'attention des fans et des médias brésiliens...

Neymar n'y arrive plus... Alors que le Brésilien comptait bien monter en puissance après sa grave blessure à un genou, il a de nouveau dû faire face à une blessure, cette fois à la cuisse face à Esteghlal en Ligue des champions asiatique. Le Brésilien manquera près d'un mois de compétition et du côté d'Al-Hilal, on se demande s'il ne faudra pas résilier le contrat de Neymar l'hiver prochain. En attendant, l'ancien du PSG ou encore du Barça doit aussi gérer d'autres polémiques à son sujet. Avant la rencontre face à Esteghlal, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux et certains prétendaient que Neymar avait été volé par un supporter présent alors que l'international auriverde lui tapait dans la main.

Neymar nie en bloc cette rumeur gênante

A #Neymar 🇧🇷 le sacaron su anillo mientras saludaba y luego apareció a la venta por más de €14 mil euros 💶 Ni en la favela eran tan rápidos 💍 pic.twitter.com/VnOpAc0YLY — FUTER (@FUTERweb) November 7, 2024

Selon la presse brésilienne, l'ancien joueur de Barcelone et du PSG portait en entrant sur le terrain de la Kingdom Arena de Riyad une bague d'une valeur d'environ 14.000 euros. Objet qui aurait donc été volé par un fan mal intentionné (vidéo ci-dessus). Les images sont assez troublantes, car l'ancien joueur du PSG voit sa main être retenue quelques instants, et se retourne ensuite avec le regard assez interloqué et dépité. Mais Neymar a nié cette rumeur gênante en déclarant : « Ils deviennent fous ! Il y a eu trois fausses nouvelles cette semaine. Ils répandent des mensonges. Cela rend les choses plus compliquées. Difficile... c'est dommage que le Brésil me traite ainsi ». Pas de quoi donc arranger la situation entre le pays sud-américain et Neymar. Ce dernier est de plus en plus critiqué pour son comportement, son transfert en Arabie saoudite et son incapacité à faire gagner sa sélection. Pour rappel, Neymar a comme ambition de prendre part à la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu en 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. L'occasion pour lui d'envoyer un message à ses détracteurs.