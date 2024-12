Arabie Saoudite ‍: Al-Hilal met un rouge à Koulibaly, Neymar en profite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Blessé depuis sa signature en Arabie Saoudite, où il n’a disputé qu’une poignée de matchs avec Al-Hilal, Neymar ne quittera pas la Saudi Pro League au mois de janvier, comme cela avait été évoqué.

Un an et demi après sa signature à Al-Hilal, Neymar compte moins de dix matchs disputés dans le championnat saoudien. La faute à une rupture des ligaments croisés contractée lors d'un match avec le Brésil, qui a éloigné l’ancienne star du Paris Saint-Germain des terrains pendant plus d’un an. Le fiasco est terrible pour la Saudi Pro League, qui a payé près de 100 millions d’euros au PSG pour recruter le Brésilien, dont le salaire à Al-Hilal est colossal. Face à un tel échec, les dirigeants saoudiens envisageaient même un départ de Neymar dès le mercato hivernal, à six mois de la fin de son contrat qui expire en juin 2025.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neymar Jr (@neymarjr)

Mais selon les informations de Marca, ce ne sera finalement pas le cas puisque le « Ney » est bien parti pour finir la saison en Arabie saoudite. La preuve, les dirigeants d’Al-Hilal ont inscrit l’ancien Parisien sur la liste des joueurs qualifiés en championnat pour la seconde partie de saison. Surprise d’ailleurs car Neymar prend la place de Kalidou Koulibaly, ancien défenseur de Naples et de Chelsea, dont les performances sont jugées insuffisantes. Notamment son dernier carton rouge contre Al-Shabab qui n'a pas plu à ses dirigeants. Alors qu’un retour au Brésil et potentiellement à Santos est régulièrement évoqué, Neymar devra donc attendre l’été prochain pour signer dans un nouveau club. En attendant, l’Arabie Saoudite espère enfin pouvoir profiter de Neymar pendant quelques mois, ce qui n’est pas le cas depuis sa signature en provenance du Paris SG.