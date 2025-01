Cristiano Ronaldo s'offre un échauffement à 200 millions avant la Coupe du monde

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo sera en fin de contrat avec Al-Nassr à l'issue de la saison. Le Portugais devra donc faire un choix fort, alors qu'il ne compte pas raccrocher les crampons malgré ses 39 ans.

Cristiano Ronaldo a de fortes ambitions pour sa fin de carrière. Le quintuple Ballon d'Or souhaite plus que jamais aider au développement du football saoudien. Aussi, il veut remporter tous les titres et empiler les buts. Son idée est de se lancer parfaitement pour disputer la Coupe du monde 2026 avec le Portugal. Le projet est XXL et il ne compte pas laisser les choses au hasard. A l'issue de la saison en cours, Cristiano Ronaldo sera en fin de contrat avec Al-Nassr. Si son profil circule en Europe mais également ailleurs en Arabie saoudite, l'ancien du Real Madrid va finalement prolonger l'aventure à Riyad affirme la presse européenne et locale.

Cristiano Ronaldo, la machine n'est pas rouillée



Selon les informations de la presse saoudienne, CR7 a en effet accepté une prolongation d'une saison à Al-Nassr, le tout assorti d'un salaire de 200 millions d’euros, en incluant les revenus liés au droit à l’image. A l'été 2026, il sera libre mais pourra disputer le Mondial 2026 dans les meilleures conditions. D'ailleurs, pour Luiz Felipe Scolari, ancien sélectionneur du Brésil et du Portugal, Cristiano Ronaldo sera plus que jamais au rendez-vous, comme il l'a indiqué à Portugal News : « Il sort d'une très bonne année. J'étais en Arabie saoudite récemment et j'ai parlé avec Cristiano. Il a tout mis en oeuvre pour rester au top et il sera dans une position parfaite pour être appelé par Roberto Martinez ». Même son de cloche pour un autre ancien sélectionneur du Portugal, Fernando Santos : « Je m'attendais à ce qu'il soit à un niveau élevé jusqu'à la fin de sa carrière et je n'ai aucun doute qu'il sera présent à la Coupe du monde. Il donnera tout ce qu'il a pour remporter un autre titre pour le Portugal. C'est le meilleur joueur du monde, point final ». S'il dispute le Mondial 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, CR7 aura 41 ans.