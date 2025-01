Neymar écarté, Al-Hilal pioche au Real Madrid

Loin d’être revenu à son meilleur niveau, Neymar n’a pas convaincu son entraîneur Jorge Jesus. Le coach d’Al-Hilal n’a pas inscrit le milieu offensif pour la deuxième partie de saison en championnat. Pour le club saoudien, il est déjà temps de préparer la succession du Brésilien, notamment avec une piste menant au Real Madrid.

L’aventure de Neymar en Arabie Saoudite touche à sa fin. De retour en octobre dernier après sa rupture du ligament croisé d’un genou, le milieu offensif d’Al-Hilal n’a passé que 42 minutes sur les terrains en deux apparitions cette saison. L’entraîneur Jorge Jesus constate que le Brésilien a du mal à retrouver sa condition physique et son niveau. Résultat, le Portugais n’a pas jugé nécessaire de l’inscrire pour la deuxième partie de saison en championnat.

« Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués, a estimé le technicien cette semaine. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement. Neymar ne sera pas inscrit dans l’équipe pour le championnat. Il peut participer à la Ligue des Champions (asiatique). Il est encore sous contrat avec Al-Hilal et c’est peut-être à lui de décider de son avenir. Cela dépend des dirigeants. » De son côté, la direction ne se fait pas d’illusions sur l’avenir de sa star.

🚨‼️ #AlHilal have defined the strategy to replace #Neymar at the end of the season. 🔵



🎯 The 🇸🇦 club's goal is to bring a top player to the SPL in the summer: the first two names on the list are Mohamed #Salah and #Rodrygo. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/nKw2xmwIKm