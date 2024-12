Cristiano Ronaldo à Fenerbahce, Mourinho n'en a pas besoin

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Ces derniers jours, des rumeurs ont fait état d'une possible arrivée de Cristiano Ronaldo en Turquie du côté de Fenerbahce. Mais José Mourinho n'est pas très chaud à cette idée.

Cristiano Ronaldo fait le bonheur d'Al-Nassr depuis quelque temps déjà. Mais beaucoup de rumeurs tournent autour de son cas. Dernièrement, la presse turque annonçait qu'une arrivée de CR7 à Fenerbahce était tout à fait possible. La raison ? Le fait que José Mourinho se cherchait une nouvelle star en attaque pour faire passer un cap à son équipe. Mais le Portugais n'est en fait pas chaud du tout à l'idée de recruter son compatriote, qu'il a déjà eu sous ses ordres du côté du Real Madrid de 2010 à 2013. Et l'ancien de Chelsea n'a pas hésité à le rappeler pendant une conférence de presse.

Cristiano Ronaldo, Mourinho est catégorique

Solide sur ses appuis, le Mou a en effet rappelé qu'une arrivée de Cristiano Ronaldo ne servirait à rien, ayant déjà ce qu'il faut en attaque. Aussi, le Special One a souligné que Fenerbahce était un club trop petit pour un joueur comme CR7 : « Cristiano Ronaldo ne viendra pas. La première raison est que j'ai trois bons attaquants et je n'en veux pas d'autre. Cristiano sera toujours Cristiano, mais je ne veux pas de lui parce que je suis content de mes attaquants. Il a l'argent qu'il gagne en Arabie Saoudite et un objectif de 1 000 buts. Qu’est-ce qui pourrait le motiver à venir en Turquie, sinon la beauté d’Istanbul ? ». Pour rappel, Mourinho dispose cette saison d'Edin Dzeko, Cenk Tosun et Youssef En-Nesyri. Fenerbahce est deuxième du championnat turc et compte bien se mêler à la course au titre jusqu'au bout. Concernant CR7, il est en feu avec Al-Nassr, même si le club saoudien est largué pour espérer remporter le titre en Saudi Pro League. Il se dit qu'un départ du Portugais pourrait avoir lieu, mais toujours en Arabie saoudite, du côté d'Al-Hilal.