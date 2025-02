Sur une jambe, Neymar se baladait en Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

De nouveau épanoui après son retour à Santos, Neymar a vidé son sac. Le milieu offensif ne comprend pas les critiques de son ancien entraîneur à Al-Hilal Jorge Jesus.

Retour réussi pour Neymar. Mercredi, le milieu offensif a fait ses débuts avec Santos lors d’un match contre Botafogo SP (1-1). Si son équipe a été accrochée, le Brésilien entré en début de deuxième période a montré de bonnes choses sur le terrain. Une performance encourageante et même étonnante sachant que son ancien entraîneur à Al-Hilal Jorge Jesus ne l’avait pas jugé apte à jouer en Saudi Pro League le mois dernier.

Jorge Jesus a vexé Neymar

« Neymar ne sera pas inscrit dans l’équipe pour le championnat, avait annoncé le Portugais. (...) On n'a aucun doute sur son talent, un joueur de classe mondiale. Mais la vérité, c’est que physiquement, Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement. » Vexé, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain utilise cette déclaration comme une source de motivation. Neymar a d’ailleurs profité de l’après-match pour répondre à son précédent coach.

« Je suis prêt à jouer, a certifié la star de Santos sur Cazé TV. Je ne pourrai pas jouer 90 minutes, j'ai été blessé pendant longtemps, une blessure grave, je suis revenu et je me suis blessé à nouveau. L'entraînement était une base, mais j'avais besoin de matchs. Et ce sont les discussions que j’ai eues récemment. Evidemment, j'ai été très contrarié par les déclarations de Jorge Jesus lorsqu'il a dit que je n'étais pas dans la même condition physique que le reste de l'équipe. » D’autant que selon lui, Neymar brillait lors des séances quotidiennes.

Por mais que o resultado tenha sido ruim, hoje foi um dia muito especial.

Obrigado a todos pelo carinho e por ter nos incentivado até o fim.

Agora mais do que nunca precisamos de todo apoio dos nossos torcedores… porque com vocês somos mais fortes!

Muito feliz e emocionado em… pic.twitter.com/lUEHmvljr6 — Neymar Jr (@neymarjr) February 6, 2025

« A l'entraînement, j'ai démontré que j'étais capable de jouer, que j'étais dans les mêmes conditions que les autres joueurs. Parce que quand on formait un collectif, c'était moi qui décidais, c'était moi qui marquais les buts, a-t-il raconté. Je n'aime pas en parler, créer des polémiques, mais c'est la réalité. Lorsque Jorge Jesus a fait cette déclaration, je savais qu’en entrant sur le terrain, je montrerais quelque chose de différent. Le terrain parle. Le terrain est le seul endroit où je peux me défendre de toutes les critiques, des discours et de ce que les gens pensent de moi. » Depuis son passage en Ligue 1, Neymar n'a pas changé de philosophie.