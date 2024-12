RMC fait un coup énorme avec Neymar

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Très rare dans les médias et encore plus dans la presse française depuis son départ du Paris Saint-Germain, Neymar va surprendre tout le monde dans les jours à venir. Et pour cause, RMC annonce ce vendredi que l'attaquant d'Al-Hilal, passé par Santos, le Barça et bien sûr le PSG, sera l'ivnité de Marion Bartoli dans l'émission Bartoli Time ce dimanche à 19h30. Après Canal+ avec Kylian Mbappé, c'est donc RMC qui signe un très gros coup avec une interview exclusive de la star brésilienne. Ses blessures, son passé au PSG, son avenir en Arabie Saoudite ou ailleurs et la Seleçao, il y a fort à parier qu'aucun sujet ne sera éludé avec l'ex-numéro dix du Paris Saint-Germain.