Neymar avec Messi à Miami, il force son départ

Par Hadrien Rivayrand

Neymar Jr pourrait prochainement décider de quitter l'Arabie saoudite et son club d'Al-Hilal. Le Brésilien veut se lancer un nouveau défi après des mois de galères.

Al-Hilal avait misé 90 millions d'euros sur Neymar à l'été 2023 pour s'attacher les services de Neymar. Le Brésilien n'était plus en odeur de sainteté au PSG et voyait d'un bon oeil une expérience lucrative en Arabie saoudite. Mais voilà, rien ne se passe comme prévu pour Neymar, qui a multiplié les blessures depuis son arrivée à Al-Hilal. L'ancien Parisien sera en fin de contrat à l'issue de la saison et il se dit de plus en plus que le club saoudien ne veut pas le prolonger. Cela tombe bien, le Ney ne veut apparemment plus évoluer en Arabie saoudite, ayant un objectif clair en tête : signer à l'Inter Miami.

Neymar sur le départ, la rumeur prend de l'épaisseur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neymar Jr (@neymarjr)

Selon les informations de Sky Switzerland, Neymar a en effet déjà annoncé à ses coéquipiers d'Al-Hilal qu'il partirait en MLS dès l'été prochain. Le rêve du génie auriverde est de rejouer avec Leo Messi et Luis Suarez, mais aussi de se préparer du mieux possible pour la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. A noter que pour certains en Arabie saoudite, il ne s'agirait là que d'une stratégie de Neymar pour faire paniquer Al-Hilal afin de négocier un salaire à la hausse. Toujours est-il que l'Inter Miami pourrait finir par tenter sa chance avec Neymar, même si cela voudrait dire faire des sacrifices financiers, la franchise devant déjà payer de gros salaires. En attendant d'en savoir plus concernant son avenir, le joueur de 32 ans va devoir retrouver les terrains et aider son club à glaner tous les trophées possibles. Pour le moment, Al-Hilal est deuxième de la Saudi Pro League, derrière Al-Ittihad.