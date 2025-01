Cristiano Ronaldo réclame une légende du Real à Al-Nassr

Dans : Arabie Saoudite.

Par Quentin Mallet

La presse anglaise révèle que Cristiano Ronaldo a demandé à la direction d’Al-Nassr de faire venir Casemiro dès cet hiver. Les deux hommes se connaissent particulièrement bien.

Le contrat de Cristiano Ronaldo arrivera à son terme à l’issue de la saison en cours. Pour autant, cela n’empêche pas le quintuple Ballon d’Or d’organiser le mercato d’Al-Nassr. Toujours désireux d’évoluer avec les meilleurs joueurs, CR7 aurait fait une nouvelle demande à sa direction pour le mercato hivernal. S’il y a de grandes chances qu’il continue dans son actuel club saoudien, il compte bien le faire avec Casemiro. La presse anglaise révèle que Cristiano Ronaldo tente de convaincre sa direction de passer à l’action pour le milieu de terrain brésilien de Manchester United.

Casemiro et Ronaldo bientôt réunis ?

Selon les informations du Mirror, Cristiano Ronaldo cherche à faire venir Casemiro à Al-Nassr. Le Portugais a bien connaissance de la difficulté dans laquelle se trouve son ancien coéquipier au Real Madrid et pense qu’un assaut de son club pour le recruter permettrait de le convaincre facilement. En outre, Manchester United ne compte pas forcément tout faire pour le conserver. Auteur de prestations mitigées depuis son arrivée en 2022, il dispose du plus gros salaire du club avec des émoluments estimés à plus de 22 millions d’euros par an. Le faire partir serait donc bénéfique pour les finances du club.

Ruben Amorim aurait même déjà approuvé la vente de Casemiro. Devant son salaire astronomique et ses prestations peu attrayantes, il y a fort à parier que les seuls clubs capables de mettre le paquet pour recruter le Brésilien viennent d’Arabie Saoudite. Reste à savoir si Cristiano Ronaldo parviendra à convaincre sa direction. En attendant, il peut aussi essayer de s’occuper sa prolongation. Si elle n’arrive pas, la légende portugaise sera libre de tout contrat en juin prochain.