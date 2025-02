Mbappé le surclasse, Cristiano Ronaldo se vexe

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

De retour à un très bon niveau avec le Real Madrid, Kylian Mbappé fait rêver les plus jeunes. A commencer par le fils de Cristiano Ronaldo. Le petit Mateo a osé placer le Français au-dessus de son propre père. Et sans surprise, la comparaison ne plaît pas du tout à l’international portugais.

Malgré ses nombreux exploits et records tout au long de sa carrière, Cristiano Ronaldo n’a jamais fait l’unanimité. Celui que l’on a si souvent opposé à Lionel Messi a dû composer avec les critiques des fans de l’Argentin. D’autant que ces commentaires l’ont peut-être suivi jusqu’à chez lui. Rappelons qu’un certain Cristiano Junior est un grand fan de la Pulga. Le fils de CR7 s’était timidement présenté devant Lionel Messi lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2014, trophée pourtant remporté par son père.

Ronaldo contesté chez lui

Connaissant Cristiano Ronaldo et son ego, cette admiration n’a sans doute pas été simple à encaisser. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre de ses enfants a trouvé meilleur que lui sur les terrains de football. En effet, le petit Mateo, lui, a une préférence pour Kylian Mbappé et ne se gêne pas pour taquiner son père. « Mon fils Mateo aime beaucoup Mbappé, a avoué Cristiano Ronaldo avec le sourire lors d’un entretien accordé à La Sexta. Il me pique, parfois, il me dit : "Papa, Mbappé est meilleur que toi". Et moi je dis : "Non, papa est meilleur que Mbappé, j'ai marqué plus de buts que lui". »

La entrevista más esperada 💥 💥



Este lunes, a las 22.30h, @eduaguirre7 se sienta con @cristiano pic.twitter.com/cvWTEKMQnB — laSexta (@laSextaTV) January 29, 2025

Décidément, l’attaquant d’Al-Nassr a du mal à convaincre tout le monde au sein de son propre entourage. Mais l’international portugais pourra toujours rappeler à Mateo qu’il était lui-même l’idole de Kylian Mbappé il y a quelques années. Ou que l’ancien Parisien a longtemps évolué dans un championnat selon lui inférieur à la Saudi Pro League…