Duran et Boniface recrutés, l'Arabie Saoudite assomme l'Europe

En 2025, les clubs saoudiens sont devenus des acteurs incontournables du mercato. La fin du mois de janvier l'illustre bien. Al-Nassr va s'offrir Jhon Duran, ciblé par le PSG, et Victor Boniface.

On savait que l'Europe n'était plus le centre du monde concernant le football, cela se vérifie aussi au niveau du mercato. Depuis la venue de Cristiano Ronaldo début 2023, le championnat saoudien a ouvert ses portes à bon nombre de stars comme Karim Benzema et Neymar. Cependant, le Royaume a su aussi attirer des joueurs plus jeunes avec Moussa Diaby (25 ans), le jeune espoir brésilien Marcos Leonardo (21 ans) et même des jeunes de la Masia barcelonnaise. En effet, Al-Ittihad va mettre la main sur le capitaine de la réserve du Barça Unai Hernandez (20 ans seulement). L'Arabie Saoudite n'a plus de limites et les grandes formations européennes vont encore l'apprendre à leurs dépens dans les prochaines heures.

🚨🟡🔵 Excl | Victor #Boniface will join@AlNassrFC with immediate effect!



Total agreement with Bayer 04 Leverkusen now has been reached about a final transfer fee of more than €60m. Verbal agreement was done. €15m net per season as revealed today.



24 y/o striker has already