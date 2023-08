Une offre à 175 millions d'euros, Liverpool tremble

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Si l'Arabie saoudite a réussi l'exploit d'attirer de grandes stars comme Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Karim Benzema ou Riyad Mahrez, le prochain objectif se nomme Mohamed Salah. Liverpool craint de perdre son meilleur élément dans les dernières heures du mercato avec une offre folle.

Liverpool est en train de passer une nouvelle étape. Celle de la vie sans ses anciens cadres. Mané, Henderson, Firmino et Fabinho sont partis, tous en Arabie saoudite. Le pays du Moyen-Orient continue de faire son marché en Europe mais a surtout un rêve. Recruter Mohamed Salah. L'ailier des Reds est l'un des joueurs africains les plus performants de la dernière décennie. En raison de sa croyance musulmane, de sa popularité et de son niveau actuel, l'Arabie saoudite a fait de son recrutement, une priorité, quitte à dépenser des sommes folles. Selon les informations de Sky Sports, Al-Ittihad qui a déjà signé KB9, est prêt à offrir 175 millions d'euros à Liverpool pour recruter l'attaquant de 31 ans. Une somme démesurée pour un joueur de cet âge, mais qui ne fait pas peur aux Saoudiens, contrairement à Jurgen Klopp qui craint de perdre son meilleur atout offensif.

L'Arabie saoudite met la pression à Salah et Liverpool

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mohamed Salah (@mosalah)

Le mercato anglais ferme bientôt ses portes, tandis que celui de l'Arabie saoudite est encore ouvert jusqu'au 7 septembre. Cela laisse donc du temps à Al-Ittihad pour continuer de convaincre Salah de rejoindre le club saoudien. Pour Liverpool, c'est plus délicat car le géant anglais ne pourrait pas remplacer l'Égyptien et sa perte serait très préjudiciable dans les résultats sportifs. Si Liverpool vend son joyau maintenant, il faudra vivement s'activer pour trouver un autre attaquant dans les dernières heures du marché des transferts. De plus, l'Arabie saoudite est capable d'offrir un salaire de plus de 90 millions d'euros par an à l'ancien joueur de l'AS Roma, comme le rapporte le média britannique. De son côté, Liverpool martèle que Mohamed Salah n'est pas à vendre, à moins qu'une somme gargantuesque ne fasse plier les Reds au dernier moment.