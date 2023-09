Une fake news honteuse, Neymar brise le silence

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Neymar a signé en Arabie Saoudite il y a seulement quelques semaines et déjà, les rumeurs d’un retour en Europe commencent à fleurir.

D’après les informations du journaliste Ademir Quintino, Neymar n’a pas prévu de s’éterniser en Arabie Saoudite malgré sa signature à Al Hilal en provenance du PSG il y a seulement quelques semaines. Depuis son départ pour la Saudi Pro League, l’international brésilien est l’objet de plusieurs rumeurs. Il y a donc celle au sujet de son retour en Europe dès la saison prochaine mais un peu plus tôt la semaine dernière, la presse espagnole et italienne s’est enflammée au sujet de Neymar, lequel aurait purement et simplement exigé… le départ de son entraîneur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

En effet, il a été écrit que l’ex-n°10 du Paris Saint-Germain était très favorable au départ de son coach Jorge Jesus, ancien manager du Benfica Lisbonne. A travers les réseaux sociaux, la star du Brésil a fermement démenti les informations selon lesquelles il mènerait une campagne pour faire partir son entraîneur Jorge Jesus. « Des mensonges ! » a publié Neymar sur son compte Instagram avant de poursuivre. « Vous devez arrêter de croire ces choses » explique la star d’Al Hilal.

Neymar hurle à la fake news en Arabie Saoudite

« Des pages comme celle-ci, avec des millions d’abonnés, ne peuvent pas continuer à publier de fausses nouvelles. Avec tout le respect du monde, je vous demande d’arrêter cela. C’est très irrespectueux » a publié Neymar, révolté par les rumeurs dont il fait l’objet depuis sa signature en Arabie Saoudite. Recruté par Al Hilal pour 90 millions d’euros en provenance du Paris Saint-Germain au cœur du mois d’août, le « Ney » connait des débuts contrastés en Arabie Saoudite, où il a déjà été décisif mais où il a également failli se faire expulser lors de sa première titularisation en ligue des Champions asiatique.