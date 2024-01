Tout est oublié, Benzema redevient le chouchou d’Al-Ittihad

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Mis à l’écart par Al-Ittihad après son absence à la reprise, Karim Benzema était annoncé sur le départ. Une séparation n’a pourtant jamais été d’actualité pour les deux parties qui ont fini par se réconcilier. L’attaquant français a en effet convaincu l’entraîneur Marcelo Gallardo de sa capacité à porter l’équipe.

Tout rentre dans l’ordre pour Karim Benzema. En conflit avec ses supérieurs ces dernières semaines, l’attaquant d’Al-Ittihad a trouvé le moyen de recoller les morceaux. Une séparation semblait pourtant inévitable lorsque le Français, absent pour la reprise de l’entraînement, avait été mis à l’écart par l’entraîneur Marcelo Gallardo. L’ancien joueur du Real Madrid avait prétexté une incapacité de voyager à cause d’un cyclone. Mais l’argument n’avait pas convaincu le coach argentin qui ne l’avait pas convié pour le stage de préparation à Dubaï. Dans ces conditions, il était difficile d’imaginer la suite de leur collaboration.

🔴 Karim Benzema DÉMENT les rumeurs de départ d'Al Ittihad ! ❌🇫🇷



L'attaquant français affirme que les informations sur sa demande de quitter le club sont "totalement fausses".



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/qUFlhb9ABW — Vibes Foot (@VibesFoot) January 24, 2024

De nombreuses rumeurs évoquaient l’hypothèse d’un départ, mais aussi les réticences du Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite. Attentif à son image, le PIF tenait absolument à éviter le retour de Karim Benzema en Europe, quitte à le déplacer au sein d’une autre écurie saoudienne. Finalement, l’idée n’a pas été creusée. L’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais, qui n’a jamais envisagé une sortie cet hiver, quelques mois après sa signature, a fait le nécessaire pour faciliter sa réintégration.

Benzema a convaincu Gallardo

Pendant sa mise à l’écart, Karim Benzema a accepté le programme donné par son club, révèle le média local Arriyadiyah. Son travail intensif a apparemment séduit Marcelo Gallardo, désormais prêt à l’inclure dans son groupe. L’ancien milieu passé par l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain estime l’avant-centre de 36 ans capable d’apporter un plus à Al-Ittihad. Ce sont effectivement deux autres joueurs étrangers, à savoir Marcelo Grohe et Romarinho, qui ont été sacrifiés en fin de mercato. Karim Benzema devra maintenant justifier la confiance de son entraîneur à la reprise de la compétition début février.