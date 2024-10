Neymar fait une grande annonce, la remontada de Bruna

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Ces derniers mois, Neymar fait plus parler pour sa vie extra-sportive que sportive... Le Brésilien vient d'ailleurs d'annoncer une grande nouvelle pour lui, même si elle était inattendue.

Neymar n'a plus foulé les terrains de Saudi Pro League depuis un an désormais. Le Brésilien revient à peine de blessure et son club ne veut prendre aucun risque et ce, même si son contrat arrivera à expiration avec Al-Hilal à la fin de la saison en cours. Mais Neymar reste une immense star et le moindre de ses gestes est scruté avec attention. Et le moins qu'on puise dire, c'est que l'ancien du PSG en donne beaucoup aux gazettes people ces dernières années. Malgré une séparation récente avec Bruna Biancardi, voilà que le joueur brésilien vient de se remettre en couple avec son ex. De quoi surprendre après tout ce qu'a subi la jeune femme...

Neymar continue de surprendre

En effet, Neymar et Bruna Biancardi vont de nouveau se donner une chance malgré trois ruptures et un bébé du joueur avec une autre, Amanda Kimberly, né en juillet 2024 et fruit d'une relation de courte durée. Neymar et Bruna Biancardi s'étaient séparés en fin d'année 2023, juste après avoir eu une fille, prénommée Mavie, née le le 6 octobre 2023. Mais le génie auriverde a trouvé le bons mots pour recoller les morceaux et n'a pas tardé à officialiser la nouvelle sur son compte Instagram. On peut le voir embrasser Bruna Biancardi dans un premier cliché, alors que le second montre le couple plus soudé que jamais. Pour rappel, Neymar est désormais père de trois enfants. Il avait eu un garçon en août 2011 : Davi Lucca, qui va donc désormais devoir s'occuper de deux demi-soeurs de mamans différentes. En espérant en tout cas que la nouvelle relation entre Neymar et Bruna Biancardi puissent apporter la sérénité suffisante au joueur pour relancer une carrière qui ne fait plus rêver grand-monde.