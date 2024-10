L’OL s'est offert le nouveau Neymar pour 17 millions

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Révélation de l’Olympique Lyonnais depuis son arrivée l'hiver dernier, Malick Fofana brille désormais en sélection belge et jouera contre la France dans les prochaines heures. L’occasion pour lui de révéler le nom de son idole de jeunesse.

L’ascension fulgurante de Malick Fofana se poursuit. Le jeune attaquant belge de 19 ans a rejoint l’Olympique Lyonnais en provenance de La Gantoise en janvier 2024 contre un montant de 17 millions d’euros (hors bonus) et s’est rapidement imposé comme un joueur fiable dans l’effectif de Pierre Sage. Fofana a d’ailleurs démarré la saison de façon prometteuse, inscrivant un but et une passe décisive en sept rencontres de Ligue 1. Il a également marqué à deux reprises et délivré une passe décisive en Ligue Europa. Des performances qui ont convaincu Domenico Tedesco de le sélectionner avec les Diables Rouges pour le rassemblement du mois d’octobre. Entré en fin de match sur le terrain de l’Italie (2-2), il a honoré sa toute première cape avec l’équipe A de la Belgique. Dans une interview accordée au Soir, Malick Fofana a indiqué qui était son idole de jeunesse.

Malick Fofana est un grand fan de Neymar

Pour le média local, Fofana n’a pas caché son admiration pour un ancien joueur passé par la Ligue 1 et plus précisément le Paris Saint-Germain, à savoir Neymar : «J’aime bien Neymar. C’est un joueur incroyable. J’ai vu des clips à l’époque où il évoluait à Santos, c’est impressionnant. C’est mon idole de jeunesse. Les gestes techniques de Neymar, c’est encore un autre niveau. J’essaie de toujours m’améliorer, d’être plus décisif. Lyon, on ne parle pas de n’importe quel club. Ils ont montré qu’ils croyaient en moi et personnellement, je me sentais prêt à franchir le cap. Donc, j’ai pris la décision de rejoindre ce club. Je veux encore progresser et le club va m’aider. Je sais aussi que je dois encore énormément bosser», a-t-il affirmé. Les joueurs français sont prévenus, eux qui retrouveront Malick Fofana ce lundi à Bruxelles pour la rencontre comptant pour la quatrième journée de la Ligue des Nations.