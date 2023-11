Neymar, et encore une mauvaise nouvelle ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Blessé et opéré cette semaine, Neymar a vu sa saison se terminer beaucoup plus tôt que prévu. Car son indisponibilité est annoncée pour encore plus longue que prévue.

Neymar a subi, avec succès, une nouvelle opération cette semaine après sa blessure contractée au genou lors d’un match avec sa sélection, le mois dernier. Contrairement à ce que souhaitait son club d'Al-Hilal en Arabie Saoudite, le Brésilien ne s’est pas fait opérer à Paris, mais au Brésil, par les médecins qui l’ont déjà suivi lors de plusieurs opérations, comme sa fracture du pied droit en 2018. Mais avec une telle blessure et une histoire médicale déjà chargée, Neymar est très loin d’un retour. Selon les indiscrétions de Goal, son absence pourrait être beaucoup plus longue que prévue étant donnés les problèmes accumulés sur ses chevilles et ses genoux depuis des années. Résultat, il ne reviendrait à 100 % que dans 10 mois selon le média spécialisé, qui le voit de retour sur les terrains en septembre 2024. Une vrai éternité et surtout une date qui ne colle pas du tout avec ce qu’a prévu la fédération brésilienne. Cette dernière espérait dans un premier temps pouvoir compter sur son numéro 10 au mois de juin, pour la Copa America qui se déroulera aux Etats-Unis.

Neymar et sa terrible statistique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neymar Jr Site (@neymarjrsiteoficial)

Ce sera donc mission impossible ou presque, surtout qu’un tel retour finirait tout de même par énerver Al-Hilal, qui finit sa saison au mois de juin, et n’a pu compter sur Neymar que pendant quelques matchs depuis son arrivée en provenance du PSG. Les assurances vont prendre le relais, mais l’ancien barcelonais va continuer à toucher la majeure partie de son colossal salaire pendant tout ce temps où il se soigne. En tout cas, avec tous les matchs qu’il manque avec son club et sa sélection, le « Ney » va officiellement basculer dans la case très rare des joueurs qui ont joué, sur les 6 dernières années de sa carrière, moins de 50 % des matchs disputés par leur équipe. Une triste statistique qui signifie aussi que, en raison de son hygiène de vie, Neymar a de plus en plus de mal à retrouver les terrains sans rechuter. Et pourtant, le Brésilien n’a que 31 ans.