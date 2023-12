Neymar doit arrêter le massacre, il se fait supplier

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar a récemment fait polémique en organisant une croisière au Brésil. Actuellement blessé, son poids commence aussi à faire parler de plus en plus les fans et observateurs.

En quittant le PSG au mois d'août dernier, Neymar imaginait sans doute vivre une meilleure saison sous les couleurs d'Al-Hilal. Malheureusement pour lui, une terrible blessure à un genou a mis fin à ses ambitions. En convalescence au Brésil, l'ancien du PSG fait encore parler de lui. Récemment, il a organisé une croisière de quelques jours avec l'un de ses sponsors. Pas de quoi encore une fois faire l'unanimité, alors que les fans et observateurs voudraient le voir plus sérieux et donner une meilleure image de lui. Surtout que son allure semble se détériorer pour beaucoup de personnes, qui se demandent même s'il ne devrait pas tout simplement mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel.

Neymar, ça ne s'arrange pas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Sur les réseaux sociaux, dont X, les commentaires étaient nombreux ces dernières heures concernant Neymar et son allure. « Les vidéos de Neymar en croisière mais quel drame mdr » ; « C’est vrai qu’on aurait du garder Neymar avec ses 6 derniers mois - calvitie naissante - croisière à son nom - blessure qui signe la fin de sa carrière » ; « Stats de Mbappé depuis qu’il est sans Neymar : - 22 matchs - 21 buts. Stats de Neymar sans Mbappé : - Une femme enceinte trompée - 1 ligament en moins - Une croisière échangiste » ; « C’est son habit qui fait qu'il est gros comme ça rassurez-moi » ou encore « Il serait plus pratique pour lui de dire adieu au football, comment ce grand joueur a gâché sa carrière ?? », pouvait-on notamment voir au sujet de Neymar. Pour le moment, le joueur de 31 ans semble faire fi des critiques. Mais tout porte à croire qu'Al-Hilal sera particulièrement vigilant lors de sa reprise, lui qui a quand même coûté 90 millions d'euros au club saoudien.