Neymar a fait un rêve, Al-Hilal ne va pas aimer

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Toujours absent pour encore plusieurs mois, Neymar a fait une croix sur sa saison avec Al-Hilal, mais pas sur la Copa América avec le Brésil qu'il rêve toujours de disputer. Quitte à prendre un nouveau risque ?

Blessé gravement au genou il y a quatre mois, Neymar a repris le chemin de l’entrainement avec Al-Hilal cette semaine. Un retour en grandes pompes en Arabie saoudite mais cette nouvelle est toutefois à prendre avec une très grande prudence. Le Brésilien s’est simplement rendu à une séance en salle pour faire un peu de vélo et de renforcement, et travailler sur son genou qui a été opéré des ligaments et du ménisque. Autant dire que son retour n’est pas pour tout de suite, puisque les premiers verdicts parlaient de 10 mois d’absence. Une durée qui le privait d’ores et déjà de la fin de la saison, et lui fait dire également adieu à la Copa América. Cette compétition se déroulera aux Etats-Unis, avec un tournoi regroupant désormais 14 équipes et aura lieu du 20 juin au 16 juillet 2024.

Neymar rêve de la Copa America, qu'il n'a jamais gagné

Même si la date est encore lointaine, cette épreuve tient à coeur de Neymar, qui avait déjà manqué l’édition remportée par le Brésil en 2019 sur blessure et n’a donc jamais remporté la moindre Copa America avec la Seleçao. Un manque qu’il espère bien réparer cet été, en se mettant à fond sur la rééducation pour caresser l’espoir de jouer cette compétition aux Etats-Unis. Le chemin est encore long à voir la démarche encore très hésitante de l’ancien joueur du PSG qui fait même peine à voir. Surtout que, selon Sports Zone, il est très peu probable que Neymar soit en forme et apte à jouer cet été. Sans compter que son club d’Al-Hilal, qui n’aura toutefois pas son mot à dire, n’apprécierait certainement pas de voir son meneur de jeu qui ne compte qu’une poignée de matchs avec la formation de Riyad, tenter un retour in extremis avec sa sélection. D’autant que c’est déjà avec le Brésil qu’il s’est gravement blessé à l’automne dernier.

His knee is moving well 🥺 pic.twitter.com/88Ynla6IPv — Nino (@Ninon25551) February 14, 2024

Autre information au sujet des volontés récentes de Neymar, celle de disputer les Jeux Olympiques, qui ont le mérité de se dérouler plus tardivement et donc de lui laisser un délai supplémentaire. Mais le Brésil n’a pas réussi à se qualifier, et donc la question ne se posera pas.