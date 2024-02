Moqueur, Cristiano Ronaldo trahit les Saoudiens

Buteur contre Al Feiha (0-1) mercredi en Ligue des Champions asiatique, Cristiano Ronaldo s’est aussi distingué avec une étonnante célébration. L’attaquant d’Al-Nassr a mis la main derrière l’oreille pour demander plus de bruit aux supporters. Un geste ironique étant donné la faible affluence lors de cette rencontre.

Cristiano Ronaldo continue d’affoler les compteurs. Ce mercredi, l’attaquant d’Al-Nassr a disputé son 1 000e match en carrière ! Mais ce n’est pas tout. Le Portugais, buteur contre Al Feiha en Ligue des Champions asiatique, a inscrit son premier but en 2024. Le quintuple Ballon d’Or a marqué à chacune de ses années civiles en tant que joueur professionnel depuis 2002. Cela valait bien une célébration spéciale. Pour l’occasion, Cristiano Ronaldo a en effet changé ses habitudes. Mais il n’est pas certain que ses supérieurs aient apprécié.

