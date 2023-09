La France s’en moque, l’Arabie Saoudite a échoué

Dans : Arabie Saoudite.

Malgré l’accumulation de stars cet été, la Saudi Pro League ne provoque pas un engouement énorme en France. Preuve qu’il est impossible de bâtir un grand championnat aussi rapidement.

En l’espace de quelques mois, l’Arabie Saoudite a frappé très fort sur le marché. Après l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr l’hiver dernier, les pensionnaires de la Saudi Pro League, en partie soutenus par le fonds souverain, ont attiré de nombreuses stars grâce à des salaires gigantesques. La chaîne Canal+ s’est alors empressée d’acquérir les droits TV. Mais force est de constater que le championnat saoudien ne passionne pas les Français, à l’image du journaliste Maxime Dupuis, très peu informé.

« Si vous me demandez qui est leader du championnat saoudien, je n'en sais rien. Si vous me demandez combien de buts Cristiano Ronaldo a marqués, je n'en sais rien. Benzema, c'est pareil, a avoué notre confrère d’Eurosport. Je suis journaliste, je suis censé m'informer. Mais finalement l'info ne remonte pas jusqu'à moi. Il y a les réseaux sociaux qui sont très friands de highlights mais je suis passé à côté du but de Kanté. Je me souviens du but de Benzema qu'il a mis un peu comme contre l'Espagne en Ligue des Nations, avec une belle lucarne, mais le reste je ne le vois pas. »

« Ça ne suffit pas »

« Ça a quelque chose de rassurant d'un point de vue footballistique et historique, c'est qu'on ne crée pas une compétition de toute pièce comme ça, s’est réjoui le journaliste. Ronaldo, Mané... Ça ne suffit pas. Ils vont palper un bon paquet de pognon, mais pour le reste je ne suis pas certain que cette histoire dure très longtemps. Les joueurs vont perdre en notoriété parce que la couverture médiatique... J'ai regardé une fois, je voulais voir ce que ça donnait. Le niveau de jeu n'est pas délirant. » Reste à savoir si le championnat se développera au fil des années.