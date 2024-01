L'OM peut toujours attendre, l'Arabie Saoudite remplit d'or l'Espagne et le Barça

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Le Supercoupe du Roi aura lieu dans les prochaines heures en Arabie saoudite. Quatre clubs sont concernés : l'Atlético Madrid, le Barça, le Real Madrid et Osasuna.

Comme souvent ces dernières années, la Supercoupe d'Espagne est délocalisée au Moyen-Orient. Avec une formule qui a changé et qui met en place désormais des demi-finales, l'Arabie saoudite a vu un potentiel élevé dans cette compétition. Et pour charmer les clubs et joueurs, pas mal d'argent est en jeu. Ce mercredi, le Real Madrid sera opposé à l'Atlético et jeudi, le Barça en fera de même contre Osasuna. Comme révélé par Sport ces dernières heures, la Supercoupe d'Espagne organisée en Arabie saoudite est un business très lucratif pour la Liga, qui va toucher 40 millions d'euros de la part de l'état arabe. Un peu plus de la moitié de cette somme sera ensuite reversée aux 4 équipes qui prennent part à la compétition.

L'Arabie saoudite gâte ses invités, pas l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Madridistas (@madridistas)

Mais ce n'est pas tout, puisque de l'argent, l'Arabie saoudite en a à revendre... Du fait de leur statut de plus grands clubs du monde, le Barça et le Real Madrid toucheront en plus 6 millions d'euros chacun. L'Atlético prendra 3 millions et Osasuna « seulement » 880 000 euros. A noter aussi qu'un million supplémentaire sera donné aux deux équipes qui se hissent en finale, quand 750 000 iront aux deux éliminées. Concernant le vainqueur de la Supercoupe, il pourra demander un autre bonus estimé à 500 000 euros. Enfin, si le Barça réussit à de nouveau gagner la compétition, comme l'année dernière, un joli bonus de 7,8 millions d'euros attendra les Catalans. Une bouffée d'air pour des finances dans le rouge. En tout cas, si l'Arabie saoudite a de l'argent à distribuer, elle ne le fait toujours pas à l'OM, malgré des rumeurs de vente ces derniers mois. D'autres équipes ont la priorité et il faudra encore se montrer patients du côté des fans et observateurs phocéens. Pendant ce temps, le FC Barcelone en grande difficulté économique, peut aller chercher près de 10 millions d'euros en gagnant deux matchs...