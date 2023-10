L’Australie offre le Mondial 2034 à l’Arabie saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que l'Australie faisait partie des grandes favorites pour organiser la Coupe du monde 2034, le pays a finalement décidé de renoncer. La voie est donc libre pour d'autres nations ambitieuses...

L'Australie fait partie des nations qui veulent developper leur football au maximum. L'équipe féminine a fait beaucoup de progrès mais on ne peut pas en dire autant concernant les hommes, dans un pays plus intéressé par des sports comme le rugby ou le football australien. Le pays d'Océanie prévoyait donc de se porter candidat pour l'organisation de la Coupe du monde 2034. Le champ étant en plus libre mais voilà, l'Australie ne sent plus le coup et vient de l'officialiser dans un communiqué de la Fédération australienne : « Nous avons étudié la possibilité de déposer notre candidature pour accueillir la Coupe du monde en 2034. Mais, après avoir pris en compte tous les facteurs, nous avons décidé de ne pas nous lancer ».

L'Arabie saoudite se frotte les mains

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Roshn Saudi League (@spl_en)

Le renoncement de l'Australie fait le bonheur d'autres pays comme l'Arabie saoudite. Le pays du Golfe est un nouvel acteur majeur du foot mondial et veut continuer à l'être. L'Arabie saoudite est en plus le seul pays candidat au nom de la Confédération asiatique de football, l'Indonésie s'étant retirée. A noter que la date butoir pour l'envoi des candidatures est fixée au 31 octobre par la FIFA. Ce serait assurément un nouveau coup majeur réalisé par l'Arabie saoudite et le continent asiatique, après le Mondial organisé l'hiver dernier au Qatar, qui avait été une belle réussite dans l'ensemble. Réponse donc très bientôt pour l'Arabie saoudite, qui devrait encore continuer d'acheter des stars en cas d'organisation certaine d'une Coupe du monde pour continuer de développer son image.