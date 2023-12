L'Arabie Saoudite prive Benzema et Cristiano Ronaldo d'Europe

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Jamais à court d’idées surprenantes, l’UEFA envisage d’inviter Al-Nassr, l’équipe saoudienne de Cristiano Ronaldo, dans une édition de la Ligue des Champions. Une possibilité brutalement écartée par la Saudi Pro League et par son directeur des opérations Carlo Nohra.

Si l’Arabie Saoudite a tant investi sur le marché des transferts ces derniers mois, ce n’est pas seulement pour augmenter son exposition en tant que probable pays hôte du Mondial 2034. La Saudi Pro League s’est lancée dans un projet à long terme visant à développer son championnat, et à atteindre un niveau comparable à celui des principales ligues européennes.

L'objectif des Saoudiens

« Nous nous sommes fixés pour objectif de devenir un des championnats les plus importants au monde, a expliqué Carlo Nohra, le directeur des opérations de la Saudi Pro League, à la Repubblica. Y parvenir nécessite une stratégie à très long terme. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour offrir au monde le championnat le plus divertissant. Nous ne sommes qu'au début de ce voyage et nous savons qu'il sera long et difficile, mais nous avons fait les premiers pas et nous continuerons à faire les pas nécessaires pour y arriver. »

L’Arabie Saoudite aurait pu obtenir un petit coup de pouce de la part de l’UEFA, qui envisage d’inviter l’un de ses pensionnaires en Ligue des Champions. On parle effectivement d’une possible intégration d’Al-Nassr, l’équipe où évolue la star portugaise Cristiano Ronaldo, dans le tableau d’une édition de la C1. Mais cette idée très critiquée n’emballe absolument pas le dirigeant saoudien.

« Un club arabe en Ligue des Champions en Europe ? Cela n'a jamais été notre intention, a écarté Carlo Nohra. Nous sommes un pays qui se trouve en Asie et nous jouons la Ligue des Champions asiatique, il n'y a aucune raison de penser différemment. Nous voulons élever les standards des compétitions auxquelles nous participons. » La folle idée de l’UEFA tombe à l’eau.