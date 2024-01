L’Arabie Saoudite ne lâche pas Lionel Messi ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Al-Hilal a fait le forcing pour récupérer Lionel Messi à la fin de son contrat avec le PSG, mais c’est finalement l’Inter Miami qui a raflé la mise. L’Argentin reste une cible de choix pour l’Arabie Saoudite.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain l’été dernier, Lionel Messi disposait de plusieurs options pour son avenir. Un départ vers l’Arabie Saoudite a notamment été évoqué, le club d’Al-Hilal ayant longtemps fait le forcing pour obtenir la signature de l’international argentin… en vain. La Pulga s’est finalement engagée en faveur de l’Inter Miami, la franchise américaine de David Beckham.

Six mois plus tard, l’Arabie Saoudite reste déterminée à s’offrir Lionel Messi… que ce soit dans une équipe de football ou par un autre moyen, le but final pour les Saoudiens étant d’associer leur image avec celle du sextuple Ballon d’Or. C’est ainsi que selon les informations de Goal Arabia, des négociations sont en cours entre l’Arabie Saoudite et le clan Lionel Messi. Le prince Mohammed ben Salmane aimerait que Lionel Messi signe un partenariat avec l’Académie Mahd, qui œuvre pour l’éducation des jeunes talents saoudiens. L’ancien n°30 du PSG se voit ici l’occasion de négocier un contrat juteux, sans pour autant avoir besoin de signer dans un club saoudien. Reste maintenant à voir comment les négociations se dérouleront et si elles aboutiront à un accord.