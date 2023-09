L'Arabie Saoudite harcèle Lionel Messi

Contrairement à d'autres stars du football comme Benzema ou Mané, Lionel Messi n'a pas succombé à l'offre saoudienne au mercato. L'Argentin est parti à Miami mais les Saoudiens pensent pouvoir le récupérer dans les prochains mois quand même.

La vie de famille en Amérique plutôt que les nombreux pétrodollars saoudiens, tel a été le choix de Lionel Messi cet été. L'Argentin a décidé de rejoindre l'Inter Miami pour une durée de deux ans, devenant le visage de la MLS dans le monde. Pourtant, l'Arabie Saoudite avait vraiment fait de Messi sa priorité en terme de recrutement. La Pulga était proche de signer à Al-Hilal moyennant un salaire XXL bien sûr. Finalement, Lionel Messi a privilégié Miami sur le gong, obligeant la formation saoudienne à aller chercher son ami Neymar au PSG. Toutefois, l'échec Messi n'a pas été apprécié du tout chez les autorités saoudiennes.

La Fédération saoudienne de football et le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite entendent lancer une nouvelle offensive pour Messi. Cependant, par rapport à l'été dernier, ils devront s'entendre avec l'Inter Miami en plus de Lionel Messi. Ils ont peut-être trouvé la parade pour récupérer La Pulga dès cet hiver : solliciter un prêt de la star argentine.

🚨💥 EXCL | #SAFF and the PIF are exploring the opportunity to bring #Messi in 🇸🇦 - on loan - between the end of #MLS 2023 and the start of next season (winter period).



📌 Internal evaluations still ongoing: developments are expected soon. 🐓⚽️ #Transfers #InterMiami pic.twitter.com/IK9nF0nPi0