Karim Benzema met un gros stop aux rumeurs ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Sous pression à Al-Ittihad en raison des critiques dont il fait l’objet en Arabie Saoudite, Karim Benzema a demandé à partir selon l’AFP. Une information démentie par l’attaquant de 35 ans.

Auteur de 11 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs d’Al-Ittihad, Karim Benzema affiche des statistiques honorables. Il n’en demeure pas moins très critiqué, principalement en raison des mauvais résultats du champion d’Arabie Saoudite en titre. L’ancien attaquant du Real Madrid a été l’objet de vives critiques à tel point que le natif de Lyon a désactivé son compte Instagram. En cette période de mercato hivernal, un départ a également été évoqué.

Benzema à l’OL, un coup de poker signé Aulas ? https://t.co/uKxWmdfGTW — Foot01.com (@Foot01_com) January 24, 2024

La Premier League, l’OL ou encore le Paris Saint-Germain ont été cités comme de possibles points de chute pour Karim Benzema, lequel aurait demandé à quitter « provisoirement » Al-Ittihad où il est « sous pression » selon les mots utilisés mardi par l’AFP. A priori sidéré par cette information, Karim Benzema a tenu à démentir. Dans des propos relayés par l’Equipe du Soir, le Ballon d’Or 2022 a mis un terme aux rumeurs au sujet de son avenir. « C’est totalement faux ! Les médias ne savent plus quoi inventer. Plus c’est gros… mieux c’est » a pesté l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais.

Karim Benzema, une fin de mercato à surveiller

Karim Benzema ne semble donc pas sous pression au point de vouloir fuir Al-Ittihad après six mois en Saudi Pro League. Il faut dire que pour un buteur ayant porté les couleurs du Real Madrid depuis plus de dix ans et qui a décroché des Ligues des Champions à la pelle et un Ballon d’Or, l’argument de la pression semblait en effet un peu gros. Cela ne veut pas dire pour autant que Karim Benzema ne traine pas son spleen en Arabie Saoudite au point de vouloir partir et de revenir en Europe. La fin du mercato sera à surveiller de près pour l’ex-buteur de l’Equipe de France, qui semble surtout un peu perdu alors qu'il s'entrainait toujours à part cette semaine, Marcelo Gallardo ne l'ayant pas réintégré dans le groupe.