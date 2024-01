Benzema à l’OL, Aulas s'achète de l'amour

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, la situation de Karim Benzema fait énormément parler puisque l’attaquant d’Al-Ittihad souhaiterait « provisoirement » quitter son club, une annonce qui a suscité l’intérêt de l’OL.

Extrêmement critiqué par les supporters d’Al-Ittihad, Karim Benzema est loin de vivre un conte de fée en Arabie Saoudite. C’est le moins que l’on puisse dire car les critiques sont si vives que « KB9 » envisage de partir en prêt. Un retour en Europe est évoqué pour l’ancien attaquant du Real Madrid, qui suscite notamment des convoitises en Premier League. Le PSG ou encore l’Olympique Lyonnais ont également été cités comme des possibles points de chute pour Karim Benzema même si financièrement, on voit mal comment le club de John Textor pourrait supporter une telle arrivée.

Rappelons si cela est nécessaire que le salaire de Karim Benzema en Arabie Saoudite est estimé à 200 millions d’euros par an… soit le budget annuel de l’OL. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a démenti une possible arrivée de Benzema en France, que cela soit au PSG ou à Lyon. Pour le journaliste, un homme est peut-être à la base de la rumeur envoyant le Ballon d’Or 2022 dans la capitale des Gaules : Jean-Michel Aulas.

Benzema à l'origine de la rumeur Benzema à l'OL ?

« Benzema à Paris ? On a déjà fait le coup de faire venir les vieux, et maintenant on va faire venir un gars qui joue en Arabie saoudite ? Si tu me donnes le Benzema d'il y a deux ans, je veux bien, mais celui d'aujourd'hui, je ne sais pas où il en est, donc je ne prends pas le risque. Ça va coûter beaucoup d'argent pour le transfert et le salaire. Mais il n'ira ni à Lyon, ni au PSG » a lancé Daniel Riolo avant de conclure. « Pour ce qui est de l’OL, est-ce que ce n'est pas une bonne opération de communication de la part de Jean-Michel Aulas, qui a du mal à se faire aimer ? » se questionne le journaliste de RMC, qui ne serait pas du tout étonné que Jean-Michel Aulas soit derrière la rumeur lyonnaise, laquelle est très peu fondée. Rappelons que le spécialiste du mercato lyonnais Hugo Guillemet a fermement démenti la possibilité de voir Karim Benzema à l’OL sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, citant notamment des sources internes à Lyon.