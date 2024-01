De terribles attaques sur Karim Benzema en plein direct

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

En grande difficulté en Arabie Saoudite, Karim Benzema a énervé son club par son attitude et songe à un retour en Europe. Les chroniqueurs de CNews l'accueille à leur façon...

La situation se dégrade concernant Karim Benzema et son passage en Arabie saoudite. Les dirigeants d’Al-Ittihad n’ont pas du tout aimé l’attitude du joueur, qui a repris avec plusieurs jours de retard, et pas uniquement en raison des conditions climatiques difficiles pour revenir de ses vacances. Son silence pendant 10 jours sur son état de santé, son départ en vacances en avance et son retour en retard, tout cela rend furieux le club de Djeddah, très déçu par le comportement de la star venue du Real Madrid en grandes pompes. Dans ces conditions, difficile de dire si un retour en Europe, que ce soit à l’OL, au PSG ou en Premier League, est réalisable sur le plan financier.

La seule certitude, c’est que l’aventure se passe mal. Et là dessus, les chroniqueurs de la chaine C News, dans l'émission Face à l'Info de Christine Kelly (à la 43e minute de l'émission sur la vidéo ci-dessous), se sont totalement lâchés en évoquant le sujet, avec des sorties remuant toute l’actualité de ces dernières semaines au sujet de l’international français. « Karim Benzema de retour en Europe ? Avoir pensé pouvoir trouver son bonheur en s’exilant en Arabie saoudite, il fallait y penser quand même. Ou alors, il fallait savoir compter. Et maintenant, il veut revenir chez lui. J’espère en tout cas qu’il ne veut pas islamiser la France pour se sentir en paix chez lui comme il l’était en Arabie Saoudite », balance Mathieu Bock-Côté, chroniqueur québécois qui a trouvé sur C News des acolytes sur le même ton que lui.

Darmanin manque à Karim Benzema...

« J’hésite à savoir s’il fuit l’Arabie Saoudite parce qu’il a été victime d’islamophobie sur place. Peut-être que c’est son ami Darmanin qui lui manque », explique de son côté Guillaume Bigot, en référence aux attaques du Ministre de l’Intérieur et à la plainte déposée contre lui par les avocats du Ballon d’Or 2022. Autant dire que sur la chaine d’information, cela se gargarise beaucoup de la situation de Karim Benzema, qui est en effet en difficulté en Arabie saoudite actuellement, mais qui n’est pas le premier dans ce cas de figure. Jordan Henderson est reparti cette semaine à l’Ajax Amsterdam, et Roberto Firmino fait tout pour revenir en Premier League, signe que le dépaysement total au niveau de la vie quotidienne et du football n’est pas facile à digérer pour tout le monde.

Il reste à savoir quelle suite va donner le footballeur tricolore à ces attaques, lui qui a décidé de réagir ces derniers jours en portant plainte contre ceux qui l'associaient aux Frères Musulmans ou l'accusaient de faire de l'islamisation.