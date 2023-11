Cristiano Ronaldo simule et avoue, la toile disjoncte

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo fait toujours parler de lui avec la Ligue des Champions. Cela a été encore le cas avec Al-Nassr après un geste qui a beaucoup fait parler. Et a remis la comparaison avec Lionel Messi sur le devant de la scène.

Comme en Europe, la Ligue des Champions bat son plein en Asie. Qui dit Ligue des Champions dit forcément Cristiano Ronaldo, qui est toutefois resté muet lors du match nul de son équipe face à Persepolis (0-0). La formation iranienne aurait toutefois pu s’incliner quand, en tout début de match, Cristiano Ronaldo a bénéficié d’un pénalty. Les joueurs iraniens ont brutalement contesté cette décision, et le Portugais également. Rapidement, l’ancien du Real Madrid est allé voir l’arbitre pour lui indiquer qu’il n’y avait pas faute sur lui, permettant de faire annuler cette mauvaise décision prise en faveur de l'équipe d'Arabie Saoudite. Seul problème, si l’arbitre s’est trompé, c’est aussi parce que CR7 s’est écroulé en pleine surface sans avoir été touché. Une simulation compensée par un aveu dans la foulée qui a lancé un débat féroce entre les fans de Messi et ceux de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo félicité ou pointé du doigt ?

« Ronaldo est félicité alors qu’il devrait être averti, voila le problème du football », « on était habitué à ce qu’il plonge, pas à ce qu’il avoue le faire », « Ronaldo a du réaliser que plonger était ‘haram’ », « Ronaldo s’est juste éviter l’humiliation de la VAR qui lui met un jaune pour simulation », ont pointé du doigt les internautes pas du tout convaincus par l’attitude du Portugais. « Au moins il ne vole pas de pénaltys comme une certaine personne », « Le jour où Messi fait ça, je désactive mon compte », « Messi, il aurait pris le pénalty comme pendant le Mondial », « Contrairement à Messi, Ronaldo devient plus honnête en vieillissant », ont souligné les suiveurs plutôt favorables à l’attitude de Cristiano Ronaldo, dans ce débat récurrent sur la fin de carrière du Portugais et celle de Lionel Messi. En tout cas, du côté des médias, on préférait louer le beau geste de CR7, qui a fait annuler ce pénalty, empêchant même son équipe de peut-être s’imposer, même si la qualification était déjà quasiment dans la poche à deux journées de la fin de la poule.