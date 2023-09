Benzema harcelé par l'Arabie saoudite, l'appel anonyme qui rend fou

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques semaines de cela, Karim Benzema ou encore Neymar Jr signaient en Arabie saoudite. On en sait désormais un peu plus sur les coulisses des négociations.

Depuis maintenant quelques mois, l'Arabie saoudite s'est mise en tête de concurrencer le football européen. Pour cela, il fallait attirer des stars. Des stars peu réticentes à l'idée de gagner encore plus d'argent que dans le passé. Cristiano Ronaldo a été le premier à ouvrir la voie. Le Portugais a rapidement été suivi par des joueurs comme Karim Benzema, Ballon d'Or en titre, ou encore Neymar Jr. Des immenses stars qu'il a fallu convaincre avec autre chose qu'un projet sportif. Selon les informations de The Athletic, tout a commencé avec des appels anonymes à des agents, promettant de pouvoir leur faire gagner des millions d'euros s'ils arrivaient à convaincre les stars européennes, comme Karim Benzema par exemple, de venir. Et à aucun moment, il n'a été question de projet sportif ni même du club qui les courtisait, ce qui tend à prouver que la destination finale n'est que secondaire, tant que le joueur signe en Arabie Saoudite.

L'argent qui coule à flots, ça va continuer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PUMA Middle East (@pumame)

Le média rajoute également que les appels ont été réguliers et de plus en plus persistants, avec toujours l'assurance « de sommes d'argent et d'avantages si énormes qu'ils n'avaient même plus de sens ». Pour rappel, Neymar s'est vu offrir un manoir avec notamment 25 chambres dedans ! Une fois les contacts établis, les Saoudiens promettaient aux joueurs et agents des conditions de vie hors du commun. Des négociations qui se font la plupart du temps dans les plus beaux hôtels de Paris, Madrid ou Londres. Et tous ces transferts ne sont pas prêts de s'arrêter si l'on en croit Carlo Nohra, le nouveau directeur opérationnel de la Pro League : « Je ne pense pas qu’il y ait un horizon temporel pour tout cela. Je ne pense pas que ce soit possible. L’engagement est d’améliorer la qualité du produit et nous l’avons vu partout en Europe également : il faut continuer à dépenser pour conserver le statut que l’on souhaite. Et si vous voulez jouer à ce jeu, vous devez être capable de le faire sur le long terme ». Que les clubs européens se préparent donc dès maintenant à subir de nouveaux assauts dès le marché des transferts hivernal.