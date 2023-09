Benzema confirme, Cristiano Ronaldo n’est pas fou

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Ravi d’évoluer à Al-Nassr depuis l’hiver dernier, Cristiano Ronaldo assure que la Saudi Pro League a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs championnats au monde. Les déclarations du Portugais sont plutôt étonnantes. Et pourtant, le Français Karim Benzema, qui a rejoint Al-Ittihad cet été, confirme l’opinion de son ancien coéquipier.

Tout va bien pour Karim Benzema. Contrairement à ce qu’annonçaient certaines rumeurs, l’attaquant d’Al-Ittihad n’est absolument pas en froid avec son entraîneur Nuno Espirito Santo. Le Français, déjà auteur de trois buts et deux passes décisives en six matchs de championnat, se dit totalement épanoui au sein de sa nouvelle équipe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« On a un bon groupe avec de la cohésion et qui se développe constamment, a commenté l’ancien joueur du Real Madrid. On fera attention à ça pour encore progresser. Je suis satisfait de ce que j'ai réalisé pour le moment avec Al-Ittihad. J'ai la volonté et la motivation pour faire de mon mieux, et tout ce que je veux c'est remporter des titres. » Pour Karim Benzema, d’éventuels trophées remportés avec Al-Ittihad ne seraient pas anodins.

L’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais estime que le niveau local, déjà élevé selon lui, peut atteindre celui des championnats de référence. « La Saudi Pro League est sur le point de devenir le meilleur championnat au monde, a osé Karim Benzema face aux médias. Ce sera le cas si le nombre de joueurs professionnels dans les équipes augmente. Cela va accroître de plus en plus le développement du championnat et cela va amener de l'intensité à la compétition. »

Ronaldo avait déjà prévenu

Sa déclaration étonnante rappelle forcément celle de Cristiano Ronaldo. Pendant l’été, le buteur d’Al-Nassr, arrivé en Arabie Saoudite dès l’hiver dernier, avait lancé un avertissement similaire. « Je suis très heureux d’être ici en Arabie saoudite, le football évolue. Des joueurs de grande qualité arrivent. Comme je l’ai dit il y a quelque temps, cette ligue va être la meilleure au monde. Pas à pas, le chemin se construit », avait annoncé l’ex-coéquipier de Karim Benzema au Real Madrid, content de l'arrivée de nombreuses stars en Saudi Pro League.