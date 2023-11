Benzema appelle au secours, Zidane décroche

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Battu par Al-Qowa Al-Jawiya en Ligue des Champions asiatique, Al-Ittihad est au bord de la rupture. Nuno Espirito Santo a été viré par son club. Karim Benzema pour le plus grand plaisir de Karim Benzema. Deux coachs français sont contactés par sauver le club saoudien.

Avec seulement deux victoires sur les 9 derniers matchs, Al-Ittihad traverse une période très compliquée. Le champion en titre de la Saudi League possède 11 points de retard sur Al Hilal, leader du championnat. De plus, la tension est palpable entre Karim Benzema, la star de l'effectif et Nuno Espirito Santo, son entraîneur avec qui le courant n'est jamais passé.

Et cela a fini par coûter son poste à l'entraîneur portugais, limogé dans la nuit de mardi à mercredi, les dirigeants saoudiens ne voulant pas voir leurs investissements de l'été aboutir à un classement médiocre. La direction des Tigres travaille pour trouver son successeur. Deux entraîneurs français sont pistés, Laurent Blanc, mais surtout Zinédine Zidane pour reformer le duo de choc avec KB9.

Le retour du duo Zidane, Benzema, l'idée folle d'Al-Ittihad

Zidane et Benzema, c'est une association qui a très bien fonctionné puisqu'ils ont ensemble remporté notamment trois Ligues des Champions et de nombreux autres titres avec le Real Madrid. Si Zizou ne semble pas être intéressé par l'offre pour le moment, le Ballon d'or 2022 va probablement tout faire pour convaincre son mentor de le rejoindre à Djeddah. Laurent Blanc, sans club depuis son départ en catastrophe de l'OL, est également un candidat crédible pour diriger Al-Ittihad. Nuno Espirito Santo est de son côté d'ores et déjà lié à Séville ou Valence par la presse espagnole. Avec les rumeurs qui envoient Laurent Blanc ou Zinédine Zidane en Arabie saoudite, l'objectif est clair. Il faut entourer mieux Karim Benzema, pour qu'il soit dans les meilleures conditions, afin d'exprimer pleinement son talent et ses qualités.