Benzema amoureux de l'Arabie Saoudite, les réponses sont terribles

Dans : Arabie Saoudite.

Par Alexis Rose

Débarqué dans le championnat d’Arabie Saoudite durant l’été dernier, Karim Benzema se sent déjà comme chez lui au Moyen-Orient. Si bien qu’il considère maintenant l’Arabie Saoudite comme son deuxième pays. De quoi faire grincer quelques dents…

Depuis le début de sa carrière, Karim Benzema fait débat. Si le talent de l’attaquant, vainqueur du Ballon d’Or en 2022, est reconnu par tous, le personnage est clivant. Impliqué dans plusieurs affaires extra-sportives ces dernières années, KB9 se fait parfois des ennemis. Et ce n’est pas avec sa dernière déclaration que l’ancien buteur de Lyon va faire l'unanimité pour lui. Il faut dire que Benzema y est allé fort en vantant au maximum l’Arabie Saoudite, le pays qu’il a rejoint lors du dernier mercato.

« L’Arabie saoudite est mon deuxième pays »

« Je suis très heureux d’être en Arabie Saoudite parmi ce grand peuple qui aime le sport. Je suis venu au Royaume d’Arabie Saoudite non seulement pour jouer au football, mais pour un projet sportif immense et géant. Au début, j’ai été surpris par ce grand amour et cet accueil lors de mon arrivée, ainsi que par le grand accueil des fans du club Al-Ittihad. Ils sont non seulement aimants, mais passionnés, et ils nous donnent de l’enthousiasme, et nous faisons de notre mieux pour les rendre heureux. L’Arabie saoudite est mon deuxième pays, et les gens ici sont formidables, aiment le football et ont beaucoup de passion », a lancé KB9 sur le journal saoudien Al-Riyadiah.

Benzema reçoit une vague de critiques

Faudra un classement Karim stp ! Qu’on sache où sont la France l’Algérie et l’Espagne — Vincent. (@dr_a90zl) November 16, 2023

Une déclaration un peu étonnante, car si Benzema se sent bien à Al-Ittihad, club dans lequel il a marqué neuf buts en 13 matchs depuis le début de la saison, il a quand même des attaches avec plusieurs pays. D’abord la France, son pays de naissance et le maillot qu’il a représenté à l’international, mais aussi l’Algérie, le pays de ses proches et de sa famille et le pays de son coeur selon ses propres déclarations. Et l’Espagne, où il a joué pendant plus de dix ans avec le Real Madrid. Autant dire qu’en déclarant son amour pour l’Arabie Saoudite, KB9 a fait des déçus, notamment sur les réseaux sociaux, où les critiques fusent. « Faudra un classement Karim stp ! Qu’on sache où sont la France, l’Algérie et l’Espagne », « Je me demande combien il a pris pour la décla ? », « Les chèques sont formidables surtout », « On ne sait même pas quel est son premier pays avec tous ses pays de coeur », « c’est combien de millions pour un message comme ça ? », « Il y a une bataille France Algérie pour la troisième place dans le coeur de Benzema », peut-on lire sur Twitter, où Benzema n’est jamais à l’abri des critiques, quoi qu’il fasse, quoi qu’il dise…