Pierre Sage soulagé, une piste s'éloigne de l'OL

Depuis l'arrivée de Pierre Sage, l'Olympique Lyonnais va beaucoup mieux et se met à rêver de nouveau à une qualification européenne. Pourtant, Bruno Lage est souvent associé au banc lyonnais. Ce qu'il dément formellement.

Initialement, Pierre Sage devait seulement assurer l'intérim à l'OL après le départ de Fabio Grosso. Finalement, l'inexpérimenté coach s'est révélé être l'homme de la situation pour sauver les Gones. Toutefois, la direction lyonnaise s'est activée avant cela pour trouver potentiellement le futur entraîneur de Lyon, pour la saison 2024/2025. Le nom de Bruno Lage est souvent revenu, lui qui a déjà mis un pied chez Eagle Football, en entraînant le club de Botafogo, qui appartient également à John Textor. Néanmoins, l'ancien coach du Benfica Lisbonne a confié ce jeudi 16 mai, lors d'un entretien pour le média Record, qu'il n'a jamais été approché par l'OL et qu'il n'a encore moins signé une clause dans son précédent contrat, lui permettant de devenir l'entraîneur du club rhodanien.

« Jusqu‘à aujourd’hui, je n’ai reçu aucune proposition de Lyon. Depuis mon départ du Botafogo, plusieurs médias ont évoqué cette hypothèse (la clause, NDLR). Mais jusqu’à aujourd’hui, je n’ai reçu aucune proposition », a confié le technicien portugais, libre depuis son départ du Brésil. Actuellement, l'OL est septième de la Ligue 1, à une journée de la fin du championnat. Il y a donc une forte probabilité pour que le club parvienne à se qualifier pour une Coupe d'Europe. Surtout que Lyon a encore la Coupe de France à disputer, face au Paris Saint-Germain, le 25 mai, à Lille. Pierre Sage a fait un excellent travail et il semble avoir les faveurs du vestiaire, des supporters et surtout de John Textor, pour continuer sur le banc la saison prochaine. La piste Bruno Lage s'écarte donc encore plus, ce qui ne sera pas pour déplaire aux suiveurs de l'OL.